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    • Колосков объяснил, почему считает Соболева посредственным футболистом

    Колосков объяснил, почему считает Соболева посредственным футболистом

    Почeтный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об игре нападающего «Спартака» Александра Соболева.

    «Соболев – игрок достаточно посредственный, на мой взгляд. Какие-то отдельные хорошие эпизоды у него бывают, но не более. Видно, что у него есть мастерство, но оно периодически куда-то пропадает. Трудно даже сказать, в чeм причина такой нестабильности.

    Конфликты у него ещe постоянные происходят. Я, конечно, не близко к нему и команде нахожусь, но у меня есть ощущение, что ему нужно поправить своe поведение и манеру игры. Он получает очень много жeлтых карточек из-за того, что локтями кого-то задевает, толкает. Руки ему привязать нужно.

    Это всe мелочи, но всe же они дают о себе знать. Когда смотришь на игру Соболева, не складывается впечатление, что это стабильный футболист хорошего уровня», – сказал Колосков.

    • В минувшем сезоне Соболев провeл 34 матча в составе «Спартака» во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 9 результативных передач.
    • Transfermarkt оценивает 27-летнего форварда в 7,5 миллиона евро.
    • Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявляет «Зенит».

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    Источник: Legalbet

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    Сегодня, 08:29
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    Комментарии (8)
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    subbotaspartak
    1718084010
    Остальные все стабильны донемогу
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    NewLife
    1718087400
    "Колосков объяснил, почему считает Соболева посредственным футболистом" Теперь ждем объяснений от Соболя, почему он считает Колоского мудаком.
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1718090169
    Какая посредственность? Голимый неликвид, как и большинство хряков. Гыгыгы
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    DOCTOR PENALTY
    1718096060
    Можно сколько угодно обсирать Колоскова, но он объективен, 100%!
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    АлексМак
    1718098836
    Объективно, без сомнения.
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    andr45
    1718103767
    Редчайший случай, когда я на 90% согласен с Колосковым) 10% - это тональность его заявления) На мой взгляд - мягковато(
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