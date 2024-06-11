Колосков объяснил, почему считает Соболева посредственным футболистом

Почeтный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об игре нападающего «Спартака» Александра Соболева.

«Соболев – игрок достаточно посредственный, на мой взгляд. Какие-то отдельные хорошие эпизоды у него бывают, но не более. Видно, что у него есть мастерство, но оно периодически куда-то пропадает. Трудно даже сказать, в чeм причина такой нестабильности.

Конфликты у него ещe постоянные происходят. Я, конечно, не близко к нему и команде нахожусь, но у меня есть ощущение, что ему нужно поправить своe поведение и манеру игры. Он получает очень много жeлтых карточек из-за того, что локтями кого-то задевает, толкает. Руки ему привязать нужно.

Это всe мелочи, но всe же они дают о себе знать. Когда смотришь на игру Соболева, не складывается впечатление, что это стабильный футболист хорошего уровня», – сказал Колосков.