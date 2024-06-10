Юрист оценила вероятность срыва трансфера Сафонова в «ПСЖ» из-за невыплаты алиментов

Руководитель спортивной практики юридического агентства Clever Consult Анна Анцелиович ответила, насколько велик риск срыва перехода Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».
- Парижане должны заплатить за него 20 млн евро с учетом бонусов и подписать контракт до 2029 года.
- Трансфер оказался под угрозой срыва из-за запрета футболисту выезжать из России.
- Причина – долг по алиментам в размере 60 миллионов рублей.
«Наличие разбирательства в отношении Сафонова никак не повлияет на его трансфер. В спортивной сфере не проводится каких-то проверок.
То, какие проводятся проверки, зависит индивидуально от каждого клуба, но никакие регламентирующие документы не запрещают заключение договора с таким игроком», – объяснила Анцелиович.