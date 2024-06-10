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    • Юрист оценила вероятность срыва трансфера Сафонова в «ПСЖ» из-за невыплаты алиментов

    Юрист оценила вероятность срыва трансфера Сафонова в «ПСЖ» из-за невыплаты алиментов

    Руководитель спортивной практики юридического агентства Clever Consult Анна Анцелиович ответила, насколько велик риск срыва перехода Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».

    • Парижане должны заплатить за него 20 млн евро с учетом бонусов и подписать контракт до 2029 года.
    • Трансфер оказался под угрозой срыва из-за запрета футболисту выезжать из России.
    • Причина – долг по алиментам в размере 60 миллионов рублей.

    «Наличие разбирательства в отношении Сафонова никак не повлияет на его трансфер. В спортивной сфере не проводится каких-то проверок.

    То, какие проводятся проверки, зависит индивидуально от каждого клуба, но никакие регламентирующие документы не запрещают заключение договора с таким игроком», – объяснила Анцелиович.

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    Источник: Metaratings

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    10.06.2024 21:51
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