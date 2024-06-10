Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Супруга Мамаева объяснила, почему Павел изменял бывшей жене

    Супруга Мамаева объяснила, почему Павел изменял бывшей жене

    Надежда Санько, супруга экс-игрока сборной России Павла Мамаева, высказалась о муже.

    По ее словам, бывший футболист изменял первой жене Алане, потому что вступил с ней в брак не по любви.

    «Паша всегда был хорошим человеком, прекрасным отцом, другом, сыном, футболистом и кем хочешь. Да, у него был своенравный характер, избалованный в моменте (так, по крайней мере, мне отписывают его друзья и коллеги, но я этого вообще не знаю, со мной он вообще другой).

    Он много гулял, что не скрывает и даже не стеснялся говорить мне об этом. Но дело в том, что он не выбирал ту партнершу осознанно. А после новости о беременности (через три недели после знакомства) благородно женился, чтобы ребенок не рос в неполной семье. Но счастье не пришло, и он с первых месяцев искал что-то, лгал и поэтому было все то, что было.

    А со мной иначе не получилось бы. Я очень властная и гордая, чтобы стерпеть даже мелочь. Он с первых дней сказал, что хочет семью, хорошую, крепкую, без измен, предательств», – рассказала Санько.

    • Павел и Алана были в браке с 2013 года.
    • Пара развелась в 2021 году.
    • У них есть общая дочь Алиса.

    Новости по теме
    «Зачем Мамаев так позорится?»: Водонаева – об иске Павла к бывшей жене 8
    Мамаев подал в суд на бывшую жену: «Как же они ***» 7
    Мамаев одним словом описал свою карьеру 3
    Источник: Starhit

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.06.2024 19:44
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    bset
    1718038706
    Следующей тоже расскажет, что с тобой было не по любви
    Ответить
    Spartak_forv@
    1718039758
    Это спортивный ресурс или «санта-барабара»?!
    Ответить
    порт
    1718039813
    Посмотрим как запоёшь, после того, как узнаешь с кем он ходит в баню.
    Ответить
    suchi-69
    1718043008
    Патамушта лошадь ?
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+