Супруга Мамаева объяснила, почему Павел изменял бывшей жене

Надежда Санько, супруга экс-игрока сборной России Павла Мамаева, высказалась о муже.

По ее словам, бывший футболист изменял первой жене Алане, потому что вступил с ней в брак не по любви.

«Паша всегда был хорошим человеком, прекрасным отцом, другом, сыном, футболистом и кем хочешь. Да, у него был своенравный характер, избалованный в моменте (так, по крайней мере, мне отписывают его друзья и коллеги, но я этого вообще не знаю, со мной он вообще другой).

Он много гулял, что не скрывает и даже не стеснялся говорить мне об этом. Но дело в том, что он не выбирал ту партнершу осознанно. А после новости о беременности (через три недели после знакомства) благородно женился, чтобы ребенок не рос в неполной семье. Но счастье не пришло, и он с первых месяцев искал что-то, лгал и поэтому было все то, что было.

А со мной иначе не получилось бы. Я очень властная и гордая, чтобы стерпеть даже мелочь. Он с первых дней сказал, что хочет семью, хорошую, крепкую, без измен, предательств», – рассказала Санько.