«Краснодар» ведет переговоры по трансферу Гарре

«Краснодар» находится в продвинутой стадии переговоров по трансферу нападающего «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре.

По данным журналиста Ивана Карпова, самарцы еще не получили предложения от «быков», но готовы продать аргентинца.

Зимой «Зенит» мог приобрести Гарре за 8 миллионов евро, но в итоге купил бразильского нападающего Артура. Сейчас «Крылья Советов» могут отпустить аргентинца за меньшую сумму в «Краснодар».