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    «Краснодар» ведет переговоры по трансферу Гарре

    «Краснодар» находится в продвинутой стадии переговоров по трансферу нападающего «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре.

    По данным журналиста Ивана Карпова, самарцы еще не получили предложения от «быков», но готовы продать аргентинца.

    Зимой «Зенит» мог приобрести Гарре за 8 миллионов евро, но в итоге купил бразильского нападающего Артура. Сейчас «Крылья Советов» могут отпустить аргентинца за меньшую сумму в «Краснодар».

    • 23-летний Гарре провел в минувшем сезоне 25 матчей, забил 9 голов, отдал 2 передачи.
    • Он выступает за «Крылья Советов» с января 2023 года.

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    Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа | | Иван Карпов»

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    10.06.2024 12:07
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    Комментарии (3)
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    acor94
    1718012629
    "Позор Краснодару - ослабляют конкурентов!" Ну и где же крики-визги болельщиков? Или только нам нельзя покупать лучших игроков из середняков?
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