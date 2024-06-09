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    Ротенберг назвал «капитана петербургского спорта»

    Главный тренер ХК СКА Роман Ротенберг встретился с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

    «На Петербургском экономическом форуме встретился с главой «Газпрома», капитаном всего петербургского спорта Алексеем Борисовичем Миллером, и с председателем совета директоров СКА, председателем правления ФК «Зенит» Александром Ивановичем Медведевым.

    Встреча состоялась у стенда «Газпрома», в секции, где выставлены победные кубки, завоеванные командами нашего города – «Зенитом» и СКА.

    Алексей Борисович лично и ПАО «Газпром» вкладывают не только средства, но и душу в петербургский спорт, и благодаря их участию и неоценимой помощи Петербург стал спортивной столицей России», – написал Ротенберг.

    • «Зенит» при поддержке «Газпрома» 6 раз подряд выиграл РПЛ.
    • В прошлом сезоне команда оформила требл.
    • Миллер с детства болеет за «Зенит».

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    Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга

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    09.06.2024 20:12
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    Комментарии (30)
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    Barmaleushka
    1717956170
    свинарник опять выворачивает мехом внутрь .
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    Spartak_forv@
    1717956176
    Пришёл,увидел,облизал
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    TIMOTHY
    1717956887
    Капитан капитан улыбнитесь,только смелым покоряются моря )
    Ответить
    TIMOTHY
    1717956926
    Газпром рулит) это вам не драный Лукойл)
    Ответить
    BRO_football
    1717958600
    Скорее денежный мешок всего петербургского спорта.
    Ответить
    R_a_i_n
    1717958991
    Какую душу он вкладывает? Он её давно продал.
    Ответить
    Алексей З
    1717959221
    Не знал что главная задача Газпрома спорт Питера , а не газификация страны. Не секрет , что после того как сами отказали Европе в газе , Газпром несёт огромные убытки, походу только на бразилов и хватает . За чтобы питерские"Озера" не взялись, везде полная жопа.
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    Красногвардейчик
    1717961497
    Тьфу.......мразь и жополиз!!!! До чего же мезкий тип
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    ScarlettOgusania
    1717965928
    "бом.жи при поддержке «газпрёма» 6 раз подряд выиграл РПЛ" - будто никто не знал, что кабинетные шампиньёнства стали притчей во языцех болел всех клубов РПЛ!
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    The only one
    1717997940
    Алексей Борисович лично и ПАО «Газпром» вкладывают НАРОДНЫЕ средства всей страны в петербургский спорт, и благодаря их участию 30 % сельской местности в стране не газифицировано.
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