Ротенберг назвал «капитана петербургского спорта»

Главный тренер ХК СКА Роман Ротенберг встретился с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.
«На Петербургском экономическом форуме встретился с главой «Газпрома», капитаном всего петербургского спорта Алексеем Борисовичем Миллером, и с председателем совета директоров СКА, председателем правления ФК «Зенит» Александром Ивановичем Медведевым.
Встреча состоялась у стенда «Газпрома», в секции, где выставлены победные кубки, завоеванные командами нашего города – «Зенитом» и СКА.
Алексей Борисович лично и ПАО «Газпром» вкладывают не только средства, но и душу в петербургский спорт, и благодаря их участию и неоценимой помощи Петербург стал спортивной столицей России», – написал Ротенберг.
- «Зенит» при поддержке «Газпрома» 6 раз подряд выиграл РПЛ.
- В прошлом сезоне команда оформила требл.
- Миллер с детства болеет за «Зенит».