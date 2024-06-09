Ротенберг назвал «капитана петербургского спорта»

Главный тренер ХК СКА Роман Ротенберг встретился с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

«На Петербургском экономическом форуме встретился с главой «Газпрома», капитаном всего петербургского спорта Алексеем Борисовичем Миллером, и с председателем совета директоров СКА, председателем правления ФК «Зенит» Александром Ивановичем Медведевым.

Встреча состоялась у стенда «Газпрома», в секции, где выставлены победные кубки, завоеванные командами нашего города – «Зенитом» и СКА.

Алексей Борисович лично и ПАО «Газпром» вкладывают не только средства, но и душу в петербургский спорт, и благодаря их участию и неоценимой помощи Петербург стал спортивной столицей России», – написал Ротенберг.