Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Директор «Баварии» заявил, что трансфер Мбаппе в «Реал» убивает футбол

    Директор «Баварии» заявил, что трансфер Мбаппе в «Реал» убивает футбол

    Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль прокомментировал трансфер форварда Килиана Мбаппе в «Реал».

    «Каждый, кто проявляет жадность до денег, становится гвоздем в крышку гроба футбола. Есть риск, что с рынка уйдут все деньги. Речь о сотнях миллионов евро. Пузырь может лопнуть.

    Клубы не получают выгоду от таких сделок. Денег для клубов становится все меньше. Это дилемма: покупать звезд за большие деньги или оставаться в финансовой гармонии», – сказал Эберль.

    • Мбаппе пришел свободным агентом из «ПСЖ».
    • «Реал» несколько лет пытался подписать Килиана.
    • Мбаппе – самый дорогой игрок в мире (180 миллионов евро).

    Новости по теме
    Венгер вспомнил первое впечатление от Мбаппе 1
    Мбаппе сократит летний отпуск ради «Реала»
    Тебас допустил, что Мбаппе повторит в «Реале» путь Азара 5
    Источник: твиттер Bayern & Germany

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.06.2024 18:16
    Рекомендуем
    Комментарии (16)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ...короче
    1717946675
    ...скоро начнёте трансферные кредиты у банков брать, к этому идёт)...
    Ответить
    Алексей З
    1717947190
    Может и стоит дождаться когда "пузырь лопнет" ? До дела Босмана , не более 3-х легионеров и развитие местных ребят по всей Европе.
    Ответить
    Skull_Boy
    1717949212
    А напомнить сколько вы игроков переманили из БД из-за как раз денег, молчание золото и кто виноват, что ваш менеджмент бестолковый и трансфер Кейна явно не был нужен
    Ответить
    Cleaner
    1717949690
    Директор Баварии, ЗАЙМИТЕСЬ СВОЕЙ КОМАНДОЙ!..
    Ответить
    russkiisergei
    1717949797
    сказал спортдир команды, которая на протяжении многих лет, переманивала всех сильных игроков у конкурентов
    Ответить
    kirdykprishel
    1717952267
    становится гвоздем в крышку гроба футбола. Есть риск, что с рынка уйдут все деньги.------ А куда они уйдут ? Если футбол сейчас большой бизнес --то обратно в футбол и уйдут.
    Ответить
    Александр-Савичев-google
    1717955253
    Как говорится: "завидуй молча!"
    Ответить
    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1717956516
    Происходит экспансия шейхов на еврофутбол
    Ответить
    Савелий-Кузьмин-google
    1717988877
    Я бы на его месте занялся своим клубом сейчас это для него должно быть важнее
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+