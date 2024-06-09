Директор «Баварии» заявил, что трансфер Мбаппе в «Реал» убивает футбол

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль прокомментировал трансфер форварда Килиана Мбаппе в «Реал».

«Каждый, кто проявляет жадность до денег, становится гвоздем в крышку гроба футбола. Есть риск, что с рынка уйдут все деньги. Речь о сотнях миллионов евро. Пузырь может лопнуть.

Клубы не получают выгоду от таких сделок. Денег для клубов становится все меньше. Это дилемма: покупать звезд за большие деньги или оставаться в финансовой гармонии», – сказал Эберль.