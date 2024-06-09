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    Родной клуб отказался от Джикии

    «Локомотив» отказался от защитника Георгия Джикии. Об этом сообщил бывший глава академии клуба Владимир Кузьмичев.

    – Есть объяснение, почему «Локомотив», по словам председателя совета директоров клуба Юрия Нагорных, не рассматривал возможность приобретения Георгия Джикии?

    – Я знаю, что представитель Джикии общался с клубом. Удивлен тем, что «Локо» отказался от услуг этого защитника. Георгий не просил ничего заоблачного, вписывался в бюджет «Локомотива». С учетом тех центральных защитников, которые сейчас есть в команде, его приобретение стало бы реальным усилением. Не понимаю, чем руководствовался менеджмент клуба.

    – А может, все дело в том, что у Джикии, Миранчука и Жемалетдинова один агент – Вадим Шпинев?

    – Нет, я так не думаю. Помимо этих ребят есть и другие игроки в команде, которые сотрудничают с Вадимом. История со сложными отношениями между гендиректором клуба Владимиром Леонченко и Вадимом Шпиневым давно в прошлом. Там все уже нормально. К сожалению, у меня нет объяснения, почему «Локо» отказался от услуг Джикии.

    • 30-летний Джикия в минувшем сезоне провел 12 матчей за «Спартак».
    • Он выступал за клуб с 2017 по 2024 годы.
    • Джикия ищет новый клуб в связи с истечением контракта со «Спартаком».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.06.2024 15:34
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    Комментарии (10)
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    JIEGEHDA
    1717936838
    Всё очень просто . Игрок который не играл в клубе который на 5 месте не нужен клубу который на 4 месте
    Ответить
    САДЫЧОК
    1717939602
    Этот Джикия даже бесплатно никому не нужен!
    Ответить
    алдан2014
    1717939878
    Может дело в игре Жоры?
    Ответить
    The only one
    1717940215
    да потому что он никому не нужен
    Ответить
    МАН. Ю
    1717941490
    Вшивые, купят...)))
    Ответить
    Cleaner
    1717950026
    Почему? Да потому, что Джикии УЖЕ 30 ЛЕТ! А скоростью он и в молодые годы не отличался...
    Ответить
    Artemka444
    1717951948
    Для середины таблицы пойдёт В Ростов его И покажет он и Локо и Спартаку!!
    Ответить
    rash1959
    1717953675
    Значит в Спартаке можно просить, а в Локо "не просил ничего заоблачного", но всё равно послали на... Опускают Джикию всё ниже и ниже.
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    zigbert
    1717955073
    К сожалению лучшие матчи Джикии в Спартаке уже сыграны. Надо смотреть на вещи более реально.
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