Нигматуллин прокомментировал скорый трансфер Сафонова в «ПСЖ»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о готовящемся трансфере голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Я много читал, что масса людей скептически отнеслась к этому трансферу – мол, зачем ехать в Париж, когда там есть Джанлуиджи Доннарумма? Скажу так, что Доннарумма в «Милане» и «ПСЖ» – это два абсолютно разных вратаря. Мне нравился Доннарумма в молодости, когда ему не было 20 лет.

Сейчас мне его игра не нравится, поэтому, если будет работать спортивный принцип, то у Сафонова появятся шансы», – сказал Нигматуллин.