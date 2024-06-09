Нигматуллин прокомментировал скорый трансфер Сафонова в «ПСЖ»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о готовящемся трансфере голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».
«Я много читал, что масса людей скептически отнеслась к этому трансферу – мол, зачем ехать в Париж, когда там есть Джанлуиджи Доннарумма? Скажу так, что Доннарумма в «Милане» и «ПСЖ» – это два абсолютно разных вратаря. Мне нравился Доннарумма в молодости, когда ему не было 20 лет.
Сейчас мне его игра не нравится, поэтому, если будет работать спортивный принцип, то у Сафонова появятся шансы», – сказал Нигматуллин.
- Сафонов получил запрет на выезд из России.
- Причина – долг по алиментам в размере 60 миллионов рублей.
- Из-за этого трансфер Сафонова в «ПСЖ» оказался под угрозой срыва.