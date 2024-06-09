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    • Нигматуллин прокомментировал скорый трансфер Сафонова в «ПСЖ»

    Нигматуллин прокомментировал скорый трансфер Сафонова в «ПСЖ»

    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о готовящемся трансфере голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

    «Я много читал, что масса людей скептически отнеслась к этому трансферу – мол, зачем ехать в Париж, когда там есть Джанлуиджи Доннарумма? Скажу так, что Доннарумма в «Милане» и «ПСЖ» – это два абсолютно разных вратаря. Мне нравился Доннарумма в молодости, когда ему не было 20 лет.

    Сейчас мне его игра не нравится, поэтому, если будет работать спортивный принцип, то у Сафонова появятся шансы», – сказал Нигматуллин.

    • Сафонов получил запрет на выезд из России.
    • Причина – долг по алиментам в размере 60 миллионов рублей.
    • Из-за этого трансфер Сафонова в «ПСЖ» оказался под угрозой срыва.

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    Источник: «Татар-информ»

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    09.06.2024 14:57
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