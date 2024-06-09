Первый тренер Соболева прокомментировал возможный трансфер игрока из «Спартака» в «Зенит»

Александр Горбунов, первый тренер форварда «Спартака» Александра Соболева, высказался об интересе «Зенита» к игроку.

«Если его приглашают, значит, он нужен Сергею Семаку. «Спартак» хочет заработать на этом. Думаю, что Саша ничего не потеряет. В «Зените» у него будет возможность играть.

Также говорили про Александра Ерохина. Сначала играл больше, потом меньше. Но он шестикратный чемпион России, сделал себе имя и в сборной поиграл. Если Соболева приглашают в «Зенит» и он перейдет туда, то ничего страшного в этом нет», – сказал Горбунов.