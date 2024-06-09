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    • Первый тренер Соболева прокомментировал возможный трансфер игрока из «Спартака» в «Зенит»

    Первый тренер Соболева прокомментировал возможный трансфер игрока из «Спартака» в «Зенит»

    Александр Горбунов, первый тренер форварда «Спартака» Александра Соболева, высказался об интересе «Зенита» к игроку.

    «Если его приглашают, значит, он нужен Сергею Семаку. «Спартак» хочет заработать на этом. Думаю, что Саша ничего не потеряет. В «Зените» у него будет возможность играть.

    Также говорили про Александра Ерохина. Сначала играл больше, потом меньше. Но он шестикратный чемпион России, сделал себе имя и в сборной поиграл. Если Соболева приглашают в «Зенит» и он перейдет туда, то ничего страшного в этом нет», – сказал Горбунов.

    • 4 июня РБК сообщил, что «Зенит» провел предварительные переговоры о трансфере Соболева с агентом игрока, но еще не обращался по этому поводу в «Спартак».
    • В минувшем сезоне нападающий провел за красно-белых 34 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 9 голевых передач.
    • Контракт Соболева со «Спартаком» истекает через 2 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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