Первый тренер Соболева прокомментировал возможный трансфер игрока из «Спартака» в «Зенит»

Александр Горбунов, первый тренер форварда «Спартака» Александра Соболева, высказался об интересе «Зенита» к игроку.
«Если его приглашают, значит, он нужен Сергею Семаку. «Спартак» хочет заработать на этом. Думаю, что Саша ничего не потеряет. В «Зените» у него будет возможность играть.
Также говорили про Александра Ерохина. Сначала играл больше, потом меньше. Но он шестикратный чемпион России, сделал себе имя и в сборной поиграл. Если Соболева приглашают в «Зенит» и он перейдет туда, то ничего страшного в этом нет», – сказал Горбунов.
- 4 июня РБК сообщил, что «Зенит» провел предварительные переговоры о трансфере Соболева с агентом игрока, но еще не обращался по этому поводу в «Спартак».
- В минувшем сезоне нападающий провел за красно-белых 34 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 9 голевых передач.
- Контракт Соболева со «Спартаком» истекает через 2 года.