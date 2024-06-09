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    Обращение Ловчева к Сафонову на фоне скандала с алиментами

    Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал скандал вокруг вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

    • Футболист получил запрет на выезд из России.
    • Причина – долг по алиментам в размере 60 миллионов рублей.
    • Из-за этого трансфер Сафонова в «ПСЖ» оказался под угрозой срыва.

    «Мужик должен отвечать за свои действия. И дети, произведенные мужиком любым… Как говорил Антуан де Сент‑Экзюпери, мы в ответе за тех, кого приручили. Честно говоря, не помню, в какой команде играл Антуан де Сент‑Экзюпери.

    Пускай он (Сафонов) меня смотрит сейчас. Это твой ребенок, ты должен его вырастить и делать все для него. Алименты, если суд признал, обязаны мы платить. Как Сафонов с мячом около штанги возился в последнем матче с Беларусью (4:0), он так и по жизни хотел провозиться, а теперь его не выпускают», – сказал Ловчев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:58
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    Комментарии (15)
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    fakeid
    1717924199
    ещё раз повторю: нужен потолок алиментов. ну 200-300 тыщ в месяц максимум. куда ребёнку больше? схера ли сафонов должен платить этой прошмандессе в десятки раз больше, которая всё сольёт на себя, на реснички, ноготочки, рестораны и мальдивы? платить за то, чтобы её имели другие. бред же. даже интересно, почему госдума не введёт этот лимит, ведь у них там у половины, наверное, рыло в пушку, и им выгодно принять такой закон.
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    NewLife
    1717926846
    Брюзжащий маразматик несет пургу. Ты кто такой бывший футболист, чтобы давать людям моральные наставления, не зная всех подробностей, без тебя разберутся.
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    ...короче
    1717926960
    ... давненько Серафимыч "в руки шашек не брал", давненько!)...
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    nik55
    1717928259
    на своего ребенка денег жалко ?-----ты не мужик и Ловчев прав
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    Gospod
    1717931639
    Ублюдку жплко отдать 60 илн своему ребенку...удивителная гнида..Пусть подавится и сидит акак Акинфеев всю жизнь в Краснодаре!!
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    Gospod
    1717931788
    Сафонову нужно поучиться у Рональдо. Не оформляй брак...быть умнее надо
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    алдан2014
    1717933325
    В какой команде играл Экзюпери?... Нужна помощь зала. Надеюсь это была шутка от Серафимыча
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