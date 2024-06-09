Обращение Ловчева к Сафонову на фоне скандала с алиментами

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал скандал вокруг вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

Футболист получил запрет на выезд из России.

Причина – долг по алиментам в размере 60 миллионов рублей.

Из-за этого трансфер Сафонова в «ПСЖ» оказался под угрозой срыва.

«Мужик должен отвечать за свои действия. И дети, произведенные мужиком любым… Как говорил Антуан де Сент‑Экзюпери, мы в ответе за тех, кого приручили. Честно говоря, не помню, в какой команде играл Антуан де Сент‑Экзюпери.

Пускай он (Сафонов) меня смотрит сейчас. Это твой ребенок, ты должен его вырастить и делать все для него. Алименты, если суд признал, обязаны мы платить. Как Сафонов с мячом около штанги возился в последнем матче с Беларусью (4:0), он так и по жизни хотел провозиться, а теперь его не выпускают», – сказал Ловчев.