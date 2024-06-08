Моуринью объяснил, почему возглавил «Фенербахче»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью высказался о своем назначении.

«Почему пришел сюда? Я соскучился по борьбе за титулы.

В «Роме» мы не боролись за титул. Меня мотивирует, что с «Фенербахче» мы будем бороться за чемпионство. Также этого не было в «Тоттенхэме». Соскучился по обстановке, когда терять очки нельзя и нужно играть на победу», – сказал Моуринью.