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    Моуринью объяснил, почему возглавил «Фенербахче»

    Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью высказался о своем назначении.

    «Почему пришел сюда? Я соскучился по борьбе за титулы.

    В «Роме» мы не боролись за титул. Меня мотивирует, что с «Фенербахче» мы будем бороться за чемпионство. Также этого не было в «Тоттенхэме». Соскучился по обстановке, когда терять очки нельзя и нужно играть на победу», – сказал Моуринью.

    • Тренера назначили 2 июня.
    • Он впервые с 2004 года будет работать за пределами топ-5 лиг Европы.
    • «Фенербахче» в прошедшем сезоне набрал 99 очков в 38 турах, но стал только 2-м в турецкой Суперлиге.

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    Источник: O Jogo

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    08.06.2024 22:06
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    Комментарии (2)
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1717875181
    Особенный
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    WILDLING_HRUNDEL
    1717876352
    Денег будет норм поработаешь,потом на выход
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