Моуринью объяснил, почему возглавил «Фенербахче»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью высказался о своем назначении.
«Почему пришел сюда? Я соскучился по борьбе за титулы.
В «Роме» мы не боролись за титул. Меня мотивирует, что с «Фенербахче» мы будем бороться за чемпионство. Также этого не было в «Тоттенхэме». Соскучился по обстановке, когда терять очки нельзя и нужно играть на победу», – сказал Моуринью.
- Тренера назначили 2 июня.
- Он впервые с 2004 года будет работать за пределами топ-5 лиг Европы.
- «Фенербахче» в прошедшем сезоне набрал 99 очков в 38 турах, но стал только 2-м в турецкой Суперлиге.