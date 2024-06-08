В Госдуме назвали предательством трансфер Сафонова в «ПСЖ»

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов выступил против трансфера вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».
«Я считаю, что это предательство. Если бы это были мирные годы, до 2022-го, я бы даже радовался, что наш русский парень играет в «ПСЖ».
Сейчас, конечно, нет. Франция занимает одну из самых радикальных позиций в отношении нашей страны. Сейчас не то время, чтобы пристраивать свою задницу где покомфортнее», – сказал Милонов.
- Футболист получил запрет на выезд из России.
- Причина – долг по алиментам в размере 60 миллионов рублей.
- Из-за этого трансфер Сафонова в «ПСЖ» оказался под угрозой срыва.