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    • В Госдуме назвали предательством трансфер Сафонова в «ПСЖ»

    В Госдуме назвали предательством трансфер Сафонова в «ПСЖ»

    Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов выступил против трансфера вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

    «Я считаю, что это предательство. Если бы это были мирные годы, до 2022-го, я бы даже радовался, что наш русский парень играет в «ПСЖ».

    Сейчас, конечно, нет. Франция занимает одну из самых радикальных позиций в отношении нашей страны. Сейчас не то время, чтобы пристраивать свою задницу где покомфортнее», – сказал Милонов.

    • Футболист получил запрет на выезд из России.
    • Причина – долг по алиментам в размере 60 миллионов рублей.
    • Из-за этого трансфер Сафонова в «ПСЖ» оказался под угрозой срыва.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 14:34
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    Комментарии (10)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    bratskij
    1717847123
    Что они там несут? Сами кричали что спорт вне политики. А теперь что, мы им уподобимся?
    Ответить
    Semenycch
    1717847131
    Полных идиотов нужно отзывать из Государственной Думы!
    Ответить
    bset
    1717847239
    Мож сначала начнешь со своих коллег, которые и сами продолжают ездить, и детей на учебу в Европу отправляют? Когда уже у нас во главе перестанут дебилы быть... Неужели мы не заслужили адекватных людей во власти?
    Ответить
    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1717847538
    А может, если Сафонов будет хорошо стоять, то во Франции появится большее число тех, кто симпатизирует России?
    Ответить
    NewLife
    1717847578
    Какие же дебильные заголовки у Бомбардира. Почему "В Госдуме назвали предательством" ? Это не на пленарном заседании, даже не в комитете. Просто один кретин-депутат пернул.
    Ответить
    aldo conte
    1717847753
    Похоже на Сафонове наши дежурные "патриоты" пытаются опробовать новшество - в будущем все трансферы в Европу должны согласовываться в Государственной Думе.
    Ответить
    VVM1964
    1717848015
    Господа, избиратели - запоминайте вот такие заявления, я понимаю, что у нас "те еще " выборы, но "прокатить" депутата на следующих всё же можно постараться и попытаться !!! ...
    Ответить
    Цугундeр
    1717848095
    "И надо бы сделать Ответный маневр, Десяток-другой Завалить на ковер, но…" Трафик, у него есть трафик, А все, кто против трафика — Нафиг, нафиг ,нафиг!
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