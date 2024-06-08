Подробности переговоров «Зенита» и «Краснодара» по Кордобе

«Зенит» выходил на «Краснодар» по форварду Джону Кордобе. Переговоры свернуты.

«Краснодар» отказался продавать Кордобу в «Зенит». Галицкому очень не понравился тот факт, что представители «Зенита» попытались сначала договориться с Кордобой напрямую.

Питерцы очень хотели заполучить к себе в команду 31-летнего колумбийского нападающего. Однако, не договорившись окончательно с краснодарской командой, представители «Зенита» решили также напрямую связаться с Кордобой. Кордоба скрывать этот факт от своих руководителей не стал и рассказал им о звонке.

В итоге, все переговоры между «Зенитом» и «Краснодаром» были практически сразу остановлены и в довольно жесткой форме», – написал источник.