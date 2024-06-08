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    • Подробности переговоров «Зенита» и «Краснодара» по Кордобе

    Подробности переговоров «Зенита» и «Краснодара» по Кордобе

    «Зенит» выходил на «Краснодар» по форварду Джону Кордобе. Переговоры свернуты.

    «Краснодар» отказался продавать Кордобу в «Зенит». Галицкому очень не понравился тот факт, что представители «Зенита» попытались сначала договориться с Кордобой напрямую.

    Питерцы очень хотели заполучить к себе в команду 31-летнего колумбийского нападающего. Однако, не договорившись окончательно с краснодарской командой, представители «Зенита» решили также напрямую связаться с Кордобой. Кордоба скрывать этот факт от своих руководителей не стал и рассказал им о звонке.

    В итоге, все переговоры между «Зенитом» и «Краснодаром» были практически сразу остановлены и в довольно жесткой форме», – написал источник.

    • Кордоба в «Краснодаре» 3 года.
    • За это время Джон провел за команду 85 матчей, забил 45 голов, сделал 20 ассистов.
    • Колумбиец стоит 12 миллионов евро.

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Комментарии (6)
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    Skull_Boy
    1717845943
    Как были крысами, так и остались
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    Taps
    1717846422
    На хрена козе баян ...
    Ответить
    Semenycch
    1717846546
    Опять московские крысы вываливают в интернет ложь!
    Ответить
    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1717847612
    Надо было Тюкавину звонить
    Ответить
    NewLife
    1717847765
    Грязная помойная тактика из разряда ранее провозглашенного "цап- царапа"(
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