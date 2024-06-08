«Манчестер Сити» продлил вратаря

Голкипер Стефан Ортега продлил контракт с «Манчестер Сити». Теперь соглашение действует до 2026 года.

«Это футбольный клуб, который предоставляет игрокам все необходимое для того, чтобы мы могли проявить себя наилучшим образом. Каждый божий день я чувствую мотивацию и вызов, и с тех пор, как я приехал сюда два года назад, я совершенствуюсь как вратарь.

Моя семья по-настоящему обосновалась здесь, в Англии. Мне здесь все нравится.

Подписание этого контракта означает, что теперь я могу на 100% сосредоточиться на следующем сезоне и последующем», – сказал Ортега.