Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    «Манчестер Сити» продлил вратаря

    Голкипер Стефан Ортега продлил контракт с «Манчестер Сити». Теперь соглашение действует до 2026 года.

    «Это футбольный клуб, который предоставляет игрокам все необходимое для того, чтобы мы могли проявить себя наилучшим образом. Каждый божий день я чувствую мотивацию и вызов, и с тех пор, как я приехал сюда два года назад, я совершенствуюсь как вратарь. 

    Моя семья по-настоящему обосновалась здесь, в Англии. Мне здесь все нравится. 

    Подписание этого контракта означает, что теперь я могу на 100% сосредоточиться на следующем сезоне и последующем», – сказал Ортега.

    • «Сити» подписал немца свободным агентом в 2022 году.
    • С тех пор Стефан провел за команду 34 матча, пропустил 27 голов.
    • У Ортеги 0 матчей за сборную Германии.

    Новости по теме
    «Челси» нацелился на форварда «Манчестер Сити» 1
    Определен самый популярный клуб мира в соцсетях, в топ-100 есть один представитель РПЛ 16
    Месси назвал две лучшие команды мира 3
    Источник: официальный сайт «Манчестер Сити»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:20
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+