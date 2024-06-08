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    • Сафонов – о трансфере в «ПСЖ»: «20 июня мне нужно прибыть на сборы «Краснодара»

    Сафонов – о трансфере в «ПСЖ»: «20 июня мне нужно прибыть на сборы «Краснодара»

    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов отказался подтверждать информацию, что он продолжит карьеру в «ПСЖ».

    – Насколько вероятно, что ты останешься в родном клубе?

    – На сегодняшний день я в «Краснодаре». В последнее время в СМИ очень много различных слухов и новостей. Даже я уже начинаю верить тому, что там пишут.

    – Почему ты не сознаешься в том, что уже прошел медосмотр в «ПСЖ»?

    – Опять же, это написали в СМИ. Подобным историям можно будет верить тогда, когда появится официальная информация.

    Журналисты всегда писали, пишут и будут писать. Одна редакция о чем-то рассказала, другие быстро подхватывают информацию.

    Я абсолютно спокойно к этому отношусь, потому что обсуждать инфоповоды это нормально.

    – Когда можно ожидать официальную информацию о твоем переходе?

    – В ближайшее время я планирую вернуться в расположение команды. Скоро узнаю, когда это нужно будет сделать.

    Пока ориентировочно около 20 июня мне нужно прибыть на сборы. Ничего другого сказать не могу.

    • 25-летний Сафонов – воспитанник «Краснодара», за главную команду он провел 175 матчей и пропустил 208 голов.
    • Сообщалось, что «ПСЖ» должен заплатить за голкипера 20 млн евро с учетом бонусов и подписать с ним контракт до 2029 года.
    • При этом футболиста могут не выпустить из России – ему ограничили выезд в связи с долгом по алиментам в размере 60 миллионов рублей.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 01:13
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    Комментарии (1)
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    odoon
    1717812936
    ****, да неужели он реально умудрился всё просрать, и поэтому теперь так нелепо виляет?! Не, ну, если он реально так обделался, это своего рода гениальность.
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