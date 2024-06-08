Сафонов – о трансфере в «ПСЖ»: «20 июня мне нужно прибыть на сборы «Краснодара»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов отказался подтверждать информацию, что он продолжит карьеру в «ПСЖ».
– Насколько вероятно, что ты останешься в родном клубе?
– На сегодняшний день я в «Краснодаре». В последнее время в СМИ очень много различных слухов и новостей. Даже я уже начинаю верить тому, что там пишут.
– Почему ты не сознаешься в том, что уже прошел медосмотр в «ПСЖ»?
– Опять же, это написали в СМИ. Подобным историям можно будет верить тогда, когда появится официальная информация.
Журналисты всегда писали, пишут и будут писать. Одна редакция о чем-то рассказала, другие быстро подхватывают информацию.
Я абсолютно спокойно к этому отношусь, потому что обсуждать инфоповоды это нормально.
– Когда можно ожидать официальную информацию о твоем переходе?
– В ближайшее время я планирую вернуться в расположение команды. Скоро узнаю, когда это нужно будет сделать.
Пока ориентировочно около 20 июня мне нужно прибыть на сборы. Ничего другого сказать не могу.
- 25-летний Сафонов – воспитанник «Краснодара», за главную команду он провел 175 матчей и пропустил 208 голов.
- Сообщалось, что «ПСЖ» должен заплатить за голкипера 20 млн евро с учетом бонусов и подписать с ним контракт до 2029 года.
- При этом футболиста могут не выпустить из России – ему ограничили выезд в связи с долгом по алиментам в размере 60 миллионов рублей.