Сафонов – о трансфере в «ПСЖ»: «20 июня мне нужно прибыть на сборы «Краснодара»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов отказался подтверждать информацию, что он продолжит карьеру в «ПСЖ».

– Насколько вероятно, что ты останешься в родном клубе?

– На сегодняшний день я в «Краснодаре». В последнее время в СМИ очень много различных слухов и новостей. Даже я уже начинаю верить тому, что там пишут.

– Почему ты не сознаешься в том, что уже прошел медосмотр в «ПСЖ»?

– Опять же, это написали в СМИ. Подобным историям можно будет верить тогда, когда появится официальная информация.

Журналисты всегда писали, пишут и будут писать. Одна редакция о чем-то рассказала, другие быстро подхватывают информацию.

Я абсолютно спокойно к этому отношусь, потому что обсуждать инфоповоды это нормально.

– Когда можно ожидать официальную информацию о твоем переходе?

– В ближайшее время я планирую вернуться в расположение команды. Скоро узнаю, когда это нужно будет сделать.

Пока ориентировочно около 20 июня мне нужно прибыть на сборы. Ничего другого сказать не могу.