Депутат Милонов двумя словами описал поведение Сафонова

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов раскритиковал вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

Футболист получил запрет на выезд из России.

Причина – долг по алиментам в размере 60 миллионов рублей.

Из-за этого трансфер Сафонова в «ПСЖ» оказался под угрозой срыва.

Сейчас голкипер со сборной России находится в Минске.

«Долг образован в результате неуплаты алиментов, назначенных судом. Закон есть закон, алименты назначают не с потолка. Это его ребенок. Как он может не платить деньги ребенку?

Значит, он так себе человек и абсолютно правильно его не выпускают. Пусть во Франции видят, что у нас те, кто не платит своим детям, остаются на привязи, никуда мы их не пускаем.

Потому что это негодяйство полнейшее«, – заявил Милонов.