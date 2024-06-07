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    Депутат Милонов двумя словами описал поведение Сафонова

    Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов раскритиковал вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

    • Футболист получил запрет на выезд из России.
    • Причина – долг по алиментам в размере 60 миллионов рублей.
    • Из-за этого трансфер Сафонова в «ПСЖ» оказался под угрозой срыва.
    • Сейчас голкипер со сборной России находится в Минске.

    «Долг образован в результате неуплаты алиментов, назначенных судом. Закон есть закон, алименты назначают не с потолка. Это его ребенок. Как он может не платить деньги ребенку?

    Значит, он так себе человек и абсолютно правильно его не выпускают. Пусть во Франции видят, что у нас те, кто не платит своим детям, остаются на привязи, никуда мы их не пускаем.

    Потому что это негодяйство полнейшее«, – заявил Милонов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.06.2024 23:11
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    Комментарии (5)
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    qwertyйцукен
    1717792072
    Пусть во Франции видят=== В Франции увидели.Все поняли.Завтра санкции с России снимут за агрессивное нападение.Гы гы
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1717795562
    А почему Милонов не высказывается о бразильских легионерах в Зените?
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