Депутат Милонов двумя словами описал поведение Сафонова

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов раскритиковал вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.
- Футболист получил запрет на выезд из России.
- Причина – долг по алиментам в размере 60 миллионов рублей.
- Из-за этого трансфер Сафонова в «ПСЖ» оказался под угрозой срыва.
- Сейчас голкипер со сборной России находится в Минске.
«Долг образован в результате неуплаты алиментов, назначенных судом. Закон есть закон, алименты назначают не с потолка. Это его ребенок. Как он может не платить деньги ребенку?
Значит, он так себе человек и абсолютно правильно его не выпускают. Пусть во Франции видят, что у нас те, кто не платит своим детям, остаются на привязи, никуда мы их не пускаем.
Потому что это негодяйство полнейшее«, – заявил Милонов.