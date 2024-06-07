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    • Юрист экс-жены Сафонова: «Матвей пытается через суд забрать ребенка»

    Юрист экс-жены Сафонова: «Матвей пытается через суд забрать ребенка»

    Юрист Максим Шилов, представляющий интересы экс-супруги Матвея Сафонова Анастасии, рассказал о попытке вратаря «Краснодара» забрать общего ребенка.

    «Он пытается через суд забрать ребенка. На каком основании еще не достигшего трех лет ребенка отдадут профессиональному спортсмену за границу – нам неизвестно.

    Однако более года Матвей Евгеньевич в суде настаивает на том, чтобы ребенка забрать. Мы этого не допустим», – заявил юрист.

    • Футболист получил запрет на выезд из России.
    • Причина – долг по алиментам в размере 60 миллионов рублей.
    • Из-за этого трансфер Сафонова в «ПСЖ» оказался под угрозой срыва.
    • Сейчас голкипер со сборной России находится в Минске.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.06.2024 21:21
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    Комментарии (16)
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    ...уефан
    1717785773
    ...похоже, ни кто, ни куда уже не едет. Рогом упёрся Сафонов(...
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    BRO_football
    1717788509
    На основании того, что Сафонов хорошо зарабатывает и у него есть новая девушка.
    Ответить
    TIMOTHY
    1717788781
    Если мать нормальная то ребенок должен быть с матерью! А Сафонова дело телячье просто помогать им деньгами! Не он первый и не он последний
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    qwertyйцукен
    1717789146
    Мы этого не допустим», – заявил юрист.==== Теперь юрист папа ребенка.Гы гы
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    Spirit_78
    1717792207
    Законы у нас конечно ублюдские. По идее неплохо было бы установить верхнюю планку для алиментов (например, 2-3 млн руб. в год или что-то вроде этого). Ребёнку много не надо, а вот аппетиты бывших жён неплохо было бы поумерить. Глядишь, и семей будет больше сохраняться, т.к. для условной алчной бабы не будет материального стимула по первой прихоти подавать на развод.
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    Arvlad
    1717792251
    А на хрена ему ребёнок? Он ведь футболист... Ребёнка с собой будет возить на игры или чужая тётка будет за ним (ребёнком) смотреть?
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    Боров мясной
    1717792548
    Этот упырь подкоблычный, денег жалеет со своей новой шалавой! Ребенок этому подонку не нужен!
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