Юрист экс-жены Сафонова: «Матвей пытается через суд забрать ребенка»

Юрист Максим Шилов, представляющий интересы экс-супруги Матвея Сафонова Анастасии, рассказал о попытке вратаря «Краснодара» забрать общего ребенка.
«Он пытается через суд забрать ребенка. На каком основании еще не достигшего трех лет ребенка отдадут профессиональному спортсмену за границу – нам неизвестно.
Однако более года Матвей Евгеньевич в суде настаивает на том, чтобы ребенка забрать. Мы этого не допустим», – заявил юрист.
- Футболист получил запрет на выезд из России.
- Причина – долг по алиментам в размере 60 миллионов рублей.
- Из-за этого трансфер Сафонова в «ПСЖ» оказался под угрозой срыва.
- Сейчас голкипер со сборной России находится в Минске.