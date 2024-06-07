Юрист экс-жены Сафонова: «Матвей пытается через суд забрать ребенка»

Юрист Максим Шилов, представляющий интересы экс-супруги Матвея Сафонова Анастасии, рассказал о попытке вратаря «Краснодара» забрать общего ребенка.

«Он пытается через суд забрать ребенка. На каком основании еще не достигшего трех лет ребенка отдадут профессиональному спортсмену за границу – нам неизвестно.

Однако более года Матвей Евгеньевич в суде настаивает на том, чтобы ребенка забрать. Мы этого не допустим», – заявил юрист.