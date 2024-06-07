Губерниев охарактеризовал Сафонова двумя словами

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев назвал вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова «редким балбесом».
- Футболист получил запрет на выезд из России.
- Причина – долг по алиментам в размере 60 миллионов рублей.
- Из-за этого трансфер Сафонова в «ПСЖ» оказался под угрозой срыва.
- Сейчас голкипер со сборной России находится в Минске.
«Я всегда очень симпатизировал вратарю Сафонову, но он оказался просто редким балбесом. Мягко говоря», – написал Губерниев в своем телеграм-канале.
- 25-летний Сафонов – воспитанник «Краснодара».
- За главную команду южан Матвей провел 175 матчей и пропустил 208 голов.
- «ПСЖ» должен заплатить за него 20 млн евро с учетом бонусов и подписать контракт до 2029 года.