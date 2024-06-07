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    Губерниев охарактеризовал Сафонова двумя словами

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев назвал вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова «редким балбесом».

    • Футболист получил запрет на выезд из России.
    • Причина – долг по алиментам в размере 60 миллионов рублей.
    • Из-за этого трансфер Сафонова в «ПСЖ» оказался под угрозой срыва.
    • Сейчас голкипер со сборной России находится в Минске.

    «Я всегда очень симпатизировал вратарю Сафонову, но он оказался просто редким балбесом. Мягко говоря», – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

    • 25-летний Сафонов – воспитанник «Краснодара».
    • За главную команду южан Матвей провел 175 матчей и пропустил 208 голов.
    • «ПСЖ» должен заплатить за него 20 млн евро с учетом бонусов и подписать контракт до 2029 года.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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    07.06.2024 19:19
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    Комментарии (2)
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    subbotaspartak
    1717778483
    Назвал редкий дебил, мягко говоря
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    Mirak92
    1717782780
    Я губу одним могу "долб..б"
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