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    Пушилин высказался о перспективах «Шахтера» из ДНР

    Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ответил на вопросы о развитии футбольного клуба «Шахтер» из ДНР.

    Как идет процесс возрождения «Шахтера»? Каким вы видите будущее настоящего «Шахтера»?

    – Очень востребованный вопрос для наших жителей. Участие «Шахтера» в РПЛ мы оставляем на потом, перед этим предстоит много организационной работы.

    Команда есть уже, она играет, но это пока другой уровень в отличие от того, к которому привык наш болельщик.

    Хотелось бы видеть несколько иную картину. И чтобы «Донбасс Арена» была задействована. У нас есть такие планы. Сейчас мы видим участие наших команд в Лиге содружества.

    Планируем и выстраиваем работу, чтобы попасть во Вторую лигу. И далее по всей траектории движения. Работаем со спонсорами, подбираем все необходимые кадры.

    В каком состоянии «Донбасс Арена»?

    – Нецелесообразно пока ее использовать с учетом повреждений. Они незначительны, но требуют оценки специалистов. Но мы планируем ее отремонтировать, и она должна использоваться командой «Шахтер».

    Насколько люди соскучились по спорту, большому футболу?

    – Очень большой запрос, очень сильно соскучились за 10 лет жители и болельщики по зрелищному футболу. Постараемся организовать работу как можно быстрее.

    • «Шахтер», принадлежащий Ринату Ахметову, не играет в Донецке с 2014 года.
    • За последние 10 лет он выступал в Харькове, Киеве и Львове.
    • Еврокубковые матчи команда проводила в Польше и Германии.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.06.2024 18:55
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    Комментарии (2)
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    Клим Чугункип
    1717780998
    очень сильно соскучились за 10 лет жители и болельщики по зрелищному футболу. ---- Дебил Пушилин.В Донецк каждый день прилетает.Какой там нахрен жителям футбол.
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    Евгений-Джуринский-vkonta
    1717822920
    Блин как же надоел этот МММ-щик, мы возрадим, построим, ты только можешь кинуть. Шахтер останется только один, который играет сейчас. Пусть он и выступает в Германии, но из Донецка был и остаётся.
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