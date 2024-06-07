Пушилин высказался о перспективах «Шахтера» из ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ответил на вопросы о развитии футбольного клуба «Шахтер» из ДНР.

– Как идет процесс возрождения «Шахтера»? Каким вы видите будущее настоящего «Шахтера»?

– Очень востребованный вопрос для наших жителей. Участие «Шахтера» в РПЛ мы оставляем на потом, перед этим предстоит много организационной работы.

Команда есть уже, она играет, но это пока другой уровень в отличие от того, к которому привык наш болельщик.

Хотелось бы видеть несколько иную картину. И чтобы «Донбасс Арена» была задействована. У нас есть такие планы. Сейчас мы видим участие наших команд в Лиге содружества.

Планируем и выстраиваем работу, чтобы попасть во Вторую лигу. И далее по всей траектории движения. Работаем со спонсорами, подбираем все необходимые кадры.

– В каком состоянии «Донбасс Арена»?

– Нецелесообразно пока ее использовать с учетом повреждений. Они незначительны, но требуют оценки специалистов. Но мы планируем ее отремонтировать, и она должна использоваться командой «Шахтер».

– Насколько люди соскучились по спорту, большому футболу?

– Очень большой запрос, очень сильно соскучились за 10 лет жители и болельщики по зрелищному футболу. Постараемся организовать работу как можно быстрее.