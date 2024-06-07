«Челси» нацелился на форварда «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес стал трансферной целью «Челси».

Лондонский клуб планирует сделать предложение игроку в ближайшие дни.

24-летний аргентинец не исключает смену команды, поскольку хочет больше играть.

«Сити» не хочет продавать Альвареса, но если он будет настаивать на уходе, то может согласиться на трансфер за 75 миллионов евро.