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    «Челси» нацелился на форварда «Манчестер Сити»

    Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес стал трансферной целью «Челси».

    Лондонский клуб планирует сделать предложение игроку в ближайшие дни.

    24-летний аргентинец не исключает смену команды, поскольку хочет больше играть.

    «Сити» не хочет продавать Альвареса, но если он будет настаивать на уходе, то может согласиться на трансфер за 75 миллионов евро.

    • Форвард в прошедшем сезоне забил 19 голов и сделал 13 ассистов в 54 матчах (3479 минут).
    • Его контракт с «Манчестер Сити» действует до 2028 года.
    • Рыночная стоимость Альвареса – 90 миллионов евро.

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    Источник: TyC Sports

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    07.06.2024 18:33
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    Комментарии (1)
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    Skull_Boy
    1717784375
    Теперь переход в Челси этот тотальный шаг назад
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