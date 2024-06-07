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    Юрист оценил шансы Сафонова уехать из Беларуси в ЕС

    Юрист Игорь Бушманов заявил, что вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов не сможет отправиться в Евросоюз из Минска, где он сейчас находится.

    • Футболист получил запрет на выезд из России.
    • Причина – долг по алиментам в размере 60 миллионов рублей.
    • Из-за этого трансфер Сафонова в «ПСЖ» оказался под угрозой срыва.

    «Для любой задолженности, которая попадает под судебное решение и исполнение судебными приставами, после вынесения постановления о возбуждении исполнительного производства предоставляется пять дней на его добровольное погашение.

    Если в течение срока решение суда не исполняется, то приставы вправе применить коллективные меры, в том числе одним из них является ограничение на выезд из страны.

    С Белоруссией у нас единый таможенный союз и единая таможенная пограничная зона. Соответственно, там действуют те же ограничения на выезд, что и в России, и у местных органов будут все основания, чтобы не выпустить Матвея Сафонова на территорию ЕС до тех пор, пока он не погасит свою задолженность в полном объеме, а исполнительное производство в отношении него не будет прекращено. Только тогда приставы вправе отменить эти ограничения.

    Срок погашения задолженности неограниченный до момента ее полной выплаты. Можно обращаться к приставам с заявлением о намерении выехать с территории страны по медицинским показаниям, но этот вопрос будет решаться, и органы будут принимать решение – дать возможность выехать или нет.

    Все это действует с учетом полного погашения задолженности, исполнительного сбора и штрафных санкций, определяемых судом», – рассказал Бушманов.

    • 25-летний Сафонов – воспитанник «Краснодара».
    • За главную команду южан Матвей провел 175 матчей и пропустил 208 голов.
    • «ПСЖ» должен заплатить за него 20 млн евро с учетом бонусов и подписать контракт до 2029 года.

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    Источник: Sport24

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    07.06.2024 17:51
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    Комментарии (3)
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    Desma
    1717774777
    Злостный алиментщик должен сидеть тюрьме.
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    andr45
    1717776554
    АБЛАКАТ Игорь Бушманов «Можно обращаться к приставам с заявлением о намерении выехать с территории страны по медицинским показаниям» И потом эту справку предъявить медицинской комиссии ПСЖ))))))))) Чует мое сердце, что эти адвокаты-егэшники такие же идиёты, как футболеры)))
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