Юрист оценил шансы Сафонова уехать из Беларуси в ЕС

Юрист Игорь Бушманов заявил, что вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов не сможет отправиться в Евросоюз из Минска, где он сейчас находится.

Футболист получил запрет на выезд из России.

Причина – долг по алиментам в размере 60 миллионов рублей.

Из-за этого трансфер Сафонова в «ПСЖ» оказался под угрозой срыва.

«Для любой задолженности, которая попадает под судебное решение и исполнение судебными приставами, после вынесения постановления о возбуждении исполнительного производства предоставляется пять дней на его добровольное погашение.

Если в течение срока решение суда не исполняется, то приставы вправе применить коллективные меры, в том числе одним из них является ограничение на выезд из страны.

С Белоруссией у нас единый таможенный союз и единая таможенная пограничная зона. Соответственно, там действуют те же ограничения на выезд, что и в России, и у местных органов будут все основания, чтобы не выпустить Матвея Сафонова на территорию ЕС до тех пор, пока он не погасит свою задолженность в полном объеме, а исполнительное производство в отношении него не будет прекращено. Только тогда приставы вправе отменить эти ограничения.

Срок погашения задолженности неограниченный до момента ее полной выплаты. Можно обращаться к приставам с заявлением о намерении выехать с территории страны по медицинским показаниям, но этот вопрос будет решаться, и органы будут принимать решение – дать возможность выехать или нет.

Все это действует с учетом полного погашения задолженности, исполнительного сбора и штрафных санкций, определяемых судом», – рассказал Бушманов.