Генеральный секретарь РФС назвал лучшую команду России

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов объяснил, почему считает «Зенит» лучшей командой в стране.

– «Зенит» сейчас – лучшая команда в России?

– «Зенит» – команда, которая выиграла все три трофея в этом сезоне. Исходя из этого, это лучшая команда страны. Но следующий сезон начался ровно после финального свистка в финале Кубка России. Сейчас эмоции уйдут, медали будут надеты и все будет обнулено.