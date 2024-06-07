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    Генеральный секретарь РФС назвал лучшую команду России

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов объяснил, почему считает «Зенит» лучшей командой в стране.

    «Зенит» сейчас – лучшая команда в России?

    – «Зенит» – команда, которая выиграла все три трофея в этом сезоне. Исходя из этого, это лучшая команда страны. Но следующий сезон начался ровно после финального свистка в финале Кубка России. Сейчас эмоции уйдут, медали будут надеты и все будет обнулено.

    • В прошедшем сезоне петербургский клуб в шестой раз подряд выиграл чемпионат России.
    • В сезоне‑2023/2024 «Зенит» также победил в Кубке и Суперкубке России.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.06.2024 12:59
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    Комментарии (8)
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    Barmaleushka
    1717755051
    Скоро хрюкающие бандерлоги сюда набегут и будут верещать "пАзор , пазор джунглям!" . "В волчьей стае(Зените) человеческий детёныш(одни бразильцы) ! Пазор !"
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    Мордаванин
    1717755817
    Опять все будет обнулено. и мы поженимся
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    Suvorov71
    1717756073
    Помойка сказала так: покупали, покупаем и будем покупать медальки шемьпиньонов
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    NewLife
    1717774275
    Как так получается, что лучшая команда России по спортивным показателям, с чем я согласен, одновременно является позором российского футбола ?
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