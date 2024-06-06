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    • Талибы* планируют заявить своих спортсменов на Игры дружбы – они пройдут в России

    Талибы* планируют заявить своих спортсменов на Игры дружбы – они пройдут в России

    У властвующего в Афганистане движения «Талибан»* есть желание поучаствовать в Играх дружбы. Они пройдут в сентябре в Москве и Екатеринбурге.

    «Хотели бы также принять участие в Играх дружбы в России», – сообщил исполняющий обязанности министра труда и социальных отношений во временном правительстве Афганистана Абдул Умари.

    • Делегация «Талибана»* присутствует на проходящем сейчас Петербургском международном экономическом форуме.
    • Есть вероятность переноса Игр дружбы на 2025 год.
    • Игры дружбы призваны дать соревновательную практику отстраненным от Олимпиады спортсменам.

    * – движение запрещено на территории России.

    Источник: ТАСС

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    Комментарии (2)
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    Цугундeр
    1717697298
    Надо звать ,пока хотят )) Расхотят -сами придут .(( Мляяяяяяя......
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    ...уефан
    1717697661
    ...вот, теперь тупо смотрю на экран и не знаю, чего и сказать)...
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