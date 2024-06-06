Талибы* планируют заявить своих спортсменов на Игры дружбы – они пройдут в России

У властвующего в Афганистане движения «Талибан»* есть желание поучаствовать в Играх дружбы. Они пройдут в сентябре в Москве и Екатеринбурге.

«Хотели бы также принять участие в Играх дружбы в России», – сообщил исполняющий обязанности министра труда и социальных отношений во временном правительстве Афганистана Абдул Умари.

Делегация «Талибана»* присутствует на проходящем сейчас Петербургском международном экономическом форуме.

Есть вероятность переноса Игр дружбы на 2025 год.

Игры дружбы призваны дать соревновательную практику отстраненным от Олимпиады спортсменам.

* – движение запрещено на территории России.