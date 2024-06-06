Глава ВТБ высказался об упущенном «Динамо» чемпионстве

Андрей Кoстин, глава ВТБ, прокомментировал итоги минувшего сезона РПЛ для «Динамо».

Москвичи упустили чемпионство в последнем туре.

«Динамо» не становилось чемпионом с 1976 года.

Новый сезон стартует 20 июля.

«Я не расстроился, когда команда не выиграла в последнем туре. Ребята заняли призовое место, уже молодцы, но раз в решающем, практически финальном матче не забили ни одного мяча, значит еще не заслужили того, чтобы стать чемпионами.

Надо играть так, чтобы по-чемпионски, чтобы всех задавить. Будем над этим работать, чтобы в следующем году так и было, а там как получится, потому что другие не дремлют тоже», – сказал Костин.