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    Глава ВТБ высказался об упущенном «Динамо» чемпионстве

    Андрей Кoстин, глава ВТБ, прокомментировал итоги минувшего сезона РПЛ для «Динамо».

    • Москвичи упустили чемпионство в последнем туре.
    • «Динамо» не становилось чемпионом с 1976 года.
    • Новый сезон стартует 20 июля.

    «Я не расстроился, когда команда не выиграла в последнем туре. Ребята заняли призовое место, уже молодцы, но раз в решающем, практически финальном матче не забили ни одного мяча, значит еще не заслужили того, чтобы стать чемпионами.

    Надо играть так, чтобы по-чемпионски, чтобы всех задавить. Будем над этим работать, чтобы в следующем году так и было, а там как получится, потому что другие не дремлют тоже», – сказал Костин.

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии (6)
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    ...уефан
    1717690008
    ...да уж, облом банкирам!)...
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    FanatSerj
    1717690624
    всё по чеснаку, финальная игра была трусливой.
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    Fialet
    1717693221
    Как чел с такими понятиями смог стать главой ВТБ, по родственному блату?
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    DVOK68
    1717693706
    Я не расстроился, когда команда не выиграла в последнем туре. =============================== Ага.Обрадовался) Бабушке у подъезда\офиса расскажи.
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    СпорЦмен
    1717694019
    Это всеравно, если бы я заведовал больными танцами или Лукойл ФК срамтак, вообще насрасть! :)))
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    Инокентий
    1717695962
    Правильно сказал - другие не дремлют! Отольются им хлебные карточки, убийства да петарды!!! И именно Великий Зенит отправил их в первую лигу!!!!
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