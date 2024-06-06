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    Агент Худякова: «Варианты в России не рассматриваем»

    Вадим Шпинев, агент вратаря «Локомотива» Даниила Худякова, высказался о будущем игрока.

    «Сейчас Даниил выбирает варианты для продолжения карьеры. Летний период долгий, скоро начнется еще Евро, за которым будут пристально следить. Сейчас такое своеобразное затишье, если не брать российский рынок. Есть большая вероятность, что Худяков окажется в европейском чемпионате.

    Рассматриваются ли российские клубы? Нет. Не рассматриваем российские варианты, потому что это непомерная компенсация [футбольным школам], которую никто не потянет. А идти на погашение компенсации через вторую лигу мы не хотим. Мы не хотим так поступать по отношению к «Локомотиву», хотя можно было полгода побыть в ФНЛ-2», – сказал Шпинев.

    • Худяков – воспитанник «Локомотива».
    • Он провел за 1-ю команду 34 матча, пропустил 61 гол.
    • Игрок стоит 1 миллион евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (3)
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    The only one
    1717688262
    ой, домудритесь...
    Ответить
    Artemka444
    1717689139
    Агенты это просто дичь футбола
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    Александр.Т.
    1717695487
    В Белоруссию?
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