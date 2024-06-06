Чернов раскрыл эмоции от ухода Джикии из «Спартака»

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался об уходе из клуба Георгия Джикии.
– Как отреагировали на уход Георгия Джикии?
– Я, конечно, расстроен. Безусловно, жалко терять такого футболиста, такую личность. Наверное, Георгий – первый футболист, который меня так тепло встретил в команде, подсказывал. Первые матчи были с ним максимально комфортными, он помог мне вписаться в коллектив.
- 30-летний Джикия в минувшем сезоне провел 12 матчей за «Спартак».
- Он выступал за клуб с 2017 по 2024 годы.
- Всю карьеру Джикия проводит в России.