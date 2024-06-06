Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    Чернов раскрыл эмоции от ухода Джикии из «Спартака»

    Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался об уходе из клуба Георгия Джикии.

    – Как отреагировали на уход Георгия Джикии?

    – Я, конечно, расстроен. Безусловно, жалко терять такого футболиста, такую личность. Наверное, Георгий – первый футболист, который меня так тепло встретил в команде, подсказывал. Первые матчи были с ним максимально комфортными, он помог мне вписаться в коллектив.

    • 30-летний Джикия в минувшем сезоне провел 12 матчей за «Спартак».
    • Он выступал за клуб с 2017 по 2024 годы.
    • Всю карьеру Джикия проводит в России.

    Новости по теме
    Представитель Джикии ведет переговоры с турецкими клубами
    Зобнин рассказал об эмоциях от ухода Джикии из «Спартака» 10
    10 самых подешевевших игроков РПЛ 12
    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:29
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ...уефан
    1717677821
    ...ох, не о том, Чернов, ты думаешь и говоришь, работать-играть настраивайся! Размышляет-вспоминает он...
    Ответить
    andr45
    1717686447
    Что-то у игрочишек разыгрался приступ недержания речи) Ничего, Станкович придёт - порядок наведет)
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+