Чернов раскрыл эмоции от ухода Джикии из «Спартака»

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался об уходе из клуба Георгия Джикии.

– Как отреагировали на уход Георгия Джикии?

– Я, конечно, расстроен. Безусловно, жалко терять такого футболиста, такую личность. Наверное, Георгий – первый футболист, который меня так тепло встретил в команде, подсказывал. Первые матчи были с ним максимально комфортными, он помог мне вписаться в коллектив.