Представитель Джикии ведет переговоры с турецкими клубами

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев поделился информацией о будущем защитника Георгия Джикии.

– Писали, что «Химки» заинтересованы в Джикии. Как думаете, Георгий останется в РПЛ или будет смотреть в сторону Европы?

– Насколько я знаю, предметного интереса со стороны российских клубов к нему нет. Знаю, что его представитель сейчас находится в Турции и ведет переговоры с местными клубами. Я могу предположить, что Георгий окажется за границей.