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    Представитель Джикии ведет переговоры с турецкими клубами

    Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев поделился информацией о будущем защитника Георгия Джикии.

    – Писали, что «Химки» заинтересованы в Джикии. Как думаете, Георгий останется в РПЛ или будет смотреть в сторону Европы?

    – Насколько я знаю, предметного интереса со стороны российских клубов к нему нет. Знаю, что его представитель сейчас находится в Турции и ведет переговоры с местными клубами. Я могу предположить, что Георгий окажется за границей.

    • 30-летний Джикия в минувшем сезоне провел 12 матчей за «Спартак».
    • Он выступал за клуб с 2017 по 2024 годы.
    • Всю карьеру Джикия проводит в России.

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    Источник: Metaratings

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