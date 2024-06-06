Канчельскис оценил перспективы Дзюбы после ухода из «Локомотива»

Андрей Канчельскис порассуждал о будущем экс-форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

Клуб не продлил контракт с 35-летним нападающим.

В составе «Локо» Дзюба провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 ассистов за 1,5 сезона.

«Перспективы Артема в РПЛ туманны, но они есть. Если договорится с каким-то клубом и проведет нормальную предсезонную подготовку, то в следующем сезоне сможет держать уровень.

Но опять же, надо ли ему это самому? Если желание есть, то продолжать, конечно, стоит. Нападающих с данными как у Дзюбы в России не так много», – сказал Канчельскис.