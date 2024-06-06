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    Лунин рассказал о болезни перед финалом Лиги чемпионов

    Вратарь «Реала» Андрей Лунин высказался о том, что ему не удалось сыграть в финальном матче Лиги чемпионов.

    • Мадридцы победили «Боруссию Д» со счетом 2:0.
    • «Реал» выиграл главный еврокубок в 15-й раз в истории.

    «В клубе сделали тест и заявили, что у меня вирус B. Я не знаю что это, но мне сказали, что он немного заразен и я не могу тренироваться вместе с командой.

    Конечно, мне было не очень приятно узнать, что в основе на матч с «Боруссией» выйдет Куртуа. Но я старался об этом много не думать, ведь чем больше размышляешь, тем больше расстраиваешься.

    Моя семья помогла мне справиться с этим, учитывая ещe и повышенную температуру, из-за которой я лежал в кровати», – рассказал Лунин.

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    Источник: «Бомбардир»

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