Егоров перечислил моменты минувшего сезона, когда «Зенит» использовал админресурс

Инсайдер Сергей Егоров выделил два эпизода минувшего сезона РПЛ, когда «Зенит» использовал административный ресурс.

«Зенит» дважды за сезон проявил админресурс. Обе истории связаны с медиа.

Во-первых, это история с оскорбительным для «Спартака» жестом Александра Медведева Клаудиньо. Ни КДК не возбудился, ни РФС, ни РПЛ. Никто не стал ничего говорить. Ни один сотрудник «Матч ТВ».

Во-вторых, это история с Русланом Безруковым. Все разумные люди поняли прикол. Но сразу все возбудились, КДК. Появились даже намеки на уголовное дело.

Это есть и админресурс. Все понимают, что можно говорить, что нельзя», – сказал Егоров.