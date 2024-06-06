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    • Егоров перечислил моменты минувшего сезона, когда «Зенит» использовал админресурс

    Егоров перечислил моменты минувшего сезона, когда «Зенит» использовал админресурс

    Инсайдер Сергей Егоров выделил два эпизода минувшего сезона РПЛ, когда «Зенит» использовал административный ресурс.

    «Зенит» дважды за сезон проявил админресурс. Обе истории связаны с медиа.

    Во-первых, это история с оскорбительным для «Спартака» жестом Александра Медведева Клаудиньо. Ни КДК не возбудился, ни РФС, ни РПЛ. Никто не стал ничего говорить. Ни один сотрудник «Матч ТВ».

    Во-вторых, это история с Русланом Безруковым. Все разумные люди поняли прикол. Но сразу все возбудились, КДК. Появились даже намеки на уголовное дело.

    Это есть и админресурс. Все понимают, что можно говорить, что нельзя», – сказал Егоров.

    • «Зенит» 6-й раз подряд выиграл РПЛ.
    • Команда оформила золотой дубль.
    • Новый сезон РПЛ стартует 20 июля.

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    Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова

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    Сегодня, 10:59
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    Комментарии (42)
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    VVM1964
    1717665591
    Ну как тут без ПОЗОРА ?!...
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    ziborock
    1717665643
    А как же фак Клаудиньо и посылы на "юг" Рубиновых?!
    Ответить
    ziborock
    1717665694
    Народ не обманешь, все знают что он на стадионах скандирует!!!
    Ответить
    The only one
    1717665817
    всё верно сказал
    Ответить
    JTherry
    1717666831
    Егоров стесняется вспомнить: бом.жи в течение всех этих 6 лет проявляли админресурс, подмяв под себя весь судейский корпус, КДК и ЭСК, перенеся матч в Питер на Суперкубок со Спартаком по звонку сверху... а тут сразу возбудились на ровном месте на шутку на срач-тв... правильно болельщики разных команд скандируют про "позор российского футбола"..!
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    anatolich72
    1717667309
    Можно было одним Словом ВСЕГДА!!
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    Номэд
    1717667454
    И третье, как те же лица возбудились на "бзденит позор российского футбола" где нет ничего криминального, но полетели штрафы.
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    R_a_i_n
    1717671681
    Зенит это и есть один большой и толстый админресурс.
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    Инокентий
    1717677792
    Вот ответ всем масквабадовским: https://bombardir.ru/news/733588-podschitano-v-polzu-i-protiv-kakih-komand-rpl-bolshe-vsego-oshibalis-sudi
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    Barmaleushka
    1717678702
    Этот егоров какую-то х.ню несёт . Особенно про Безрукова . Но местной шушере сектантской заходит на "ура" . Ожидаемо .
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