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    В «Локомотиве» прояснили ситуацию с бюджетом клуба

    Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопросы о финансировании клуба.

    – Можете успокоить болельщиков или подтвердить их опасения по поводу сокращения бюджета «Локомотива» в следующем сезоне? Правда, что цифра с 5,6 миллиарда может сократиться на 300-500 миллионов?

    – На сегодняшний день бюджет клуба подтвержден в том объеме, который вы назвали. Пока на этот календарный год.

    Осенью в рамках бюджетного процесса будет происходить формирование бюджета на следующий год. Мы надеемся, что он точно не уменьшится. Кроме того, мы планируем чуть больше получить дохода от коммерческой деятельности клуба.

    – Эти допсредства могут пойти на трансферы?

    – Дополнительные средства мы сможем потратить на проведение MatchDay, на реконструкцию ряда лож на стадионе, улучшение условий для зрителей.

    Клуб активно работает по привлечению дополнительных партнеров. У нас большая территория, большое хозяйство.

    – Раз бюджет не будет сокращен, задачи на следующий сезон тоже не будут пересмотрены?

    – Задача перед тренерским штабом стоит следующая: «Локомотив» должен быть в топе российского футбола, играть и добиваться результата на уровне топовых клубов.

    – Слухи о сокращении бюджета – происки недоброжелателей, конкурентов и врагов?

    – У нас нет врагов. Наверное, просто в целом обстановка непростая, а этим людям нужны какие-то темы для обсуждения.

    Повторюсь: у нас стабильный бюджет, он не увеличивается, не сокращается. В этом плане громадное спасибо за эту стабильность нужно сказать в адрес «РЖД». Это компания, где деньги зарабатываются людьми, их трудом.

    Не зря я всегда говорю, что за «Локомотив» болеют от Калининграда до Сахалина: потому что в каждом городе, в каждом регионе огромное количество железнодорожников. Развитие спорта – это та социальная нагрузка, которую «РЖД» несет на протяжении всей своей истории.

    Мы с вами видим, что ситуация сложная, и она сложная в целом по стране. Мы работаем в ответственный и важный период в истории нашего государства.

    И единственным выходом для дальнейшего развития мы видим ориентацию на российский футбол, на подготовку российских игроков, раскрытие талантов. Их полно, но, если не дашь вовремя этому таланту раскрыться, не дашь ему играть, он пропадет.

    В этом направлении мы видим перспективу. И я глубоко убежден, что те клубы, которые сегодня ориентируются только на приобретение легионеров, в ближайшей перспективе проиграют.

    Об этой клубной стратегии мы объявили тяжелой для «Локомотива» осенью 2022 года и продолжаем этого вектора придерживаться. Это непросто, на этом пути обязательно будут случаться ошибки, будет критика, сложности. Но в реализации этого направления у нас абсолютное единство среди всех руководителей клуба.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    ...уефан
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    ...ага, шпалы, рельсы, подвижной состав, уголь в топки... Как-то так(...
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