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    Глава «Локомотива» прокомментировал уход Дзюбы из клуба

    Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопросы о прекращении сотрудничества с Артемом Дзюбой.

    • Клуб не продлил контракт с 35-летним нападающим.
    • В составе «Локо» Дзюба провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 ассистов за 1,5 сезона.

    – Почему у него не получилось задержаться в команде на долгий срок и стать, как вы надеялись, лучшим бомбардиром в истории России именно в красно-зеленой форме?

    – Знаете, пользуясь случаем, хочу поблагодарить Артема за эти полтора года, проведeнные в «Локомотиве». Это точно были не худшие полтора года в его карьере.

    Получился очень интересный период в истории жизни нашего клуба, в который Артем ярко вписал свои строчки. Он помог «Локомотиву» выбраться из сложной ситуации, в которой мы оказались в прошлом сезоне, прекрасно провел его весеннюю часть, был очень мотивирован.

    А когда Артем замотивирован, он может горы свернуть. Играл очень позитивную роль в раздевалке, в настрое молодых футболистов, в сплочении команды.

    В завершившемся сезоне первую половину чемпионата Артем также играл достаточно достойно и цементировал команду. Дальше случилась небольшая травма, которая не позволила выполнить необходимый объем подготовки к весне.

    Собственно, весенняя часть целиком получилась не такой, как он хотел, как хотел клуб. Но еще раз хочу сказать Артему спасибо, он выдающийся футболист, форвард, один из лучших игроков в истории российского футбола.

    – Так почему тогда он покидает «Локомотив»?

    – Спорт – это достаточно жесткая сфера деятельности, где иногда принимаются определeнные решения. И такое было принято – наше совместное сотрудничество не продолжать.

    Это не значит, что Артем заканчивает свою карьеру, наоборот, думаю, что это решение мотивирует к тому, чтобы в очередной раз перезагрузить себя и продолжить развитие.

    «Локомотив» же сегодня будет иметь несколько другую манеру, иной рисунок игры. При этом многие наши болельщики переживают, сожалеют, что наша совместная работа с Артемом получилась быстротечной.

    Я прекрасно отношусь к Дзюбе, как к уникальному спортсмену, незаурядному и яркому человеку, который во многом поддерживает интерес к нашему футболу, его индустрии. Не исключаю, что, может быть, в другом качестве мы с Артемом еще посотрудничаем.

    – Вы так много сказали хорошего про Артема, но все-таки он уходит на фоне конфликта, который не скрывает его представитель Леонид Гольдман.

    – Не хочу это комментировать. Сам Артем ни одного конфликтного слова в адрес «Локомотива» не сказал. А к работе агентов и к тому, что они говорят, всегда нужно относиться с определенной сноской на их деятельность.

    Совершенно точно нет никакой предвзятости клуба и тренерского штаба к Артему. Это жизнь, это футбол. Сегодня все определяется результатом совместной работы.

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    Источник: «Матч ТВ»

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