Зобнин объяснил успехи «Спартака» при Слишковиче

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин оценил работу экс-тренера команды Владимира Слишковича.

Босниец возглавил «красно-белых» 14 апреля вместо уволенного Гильермо Абаскаля.

Спартаковцы при нем ни разу не проиграли в РПЛ и финишировали на 5-м месте.

Слишкович решил покинуть «Спартак» ради самостоятельной карьеры, его сменит Деян Станкович.

– Слишкович только раскрепостил вас или внес что‑то в игровой процесс?

– Раскрепостил. Ребята отпустили всю ситуацию, те ребята, которые были злы на Абаскаля, отпустили ее, раскрепостились.

Да и другие ребята раскрепостились. И, конечно, это сыграло большую роль в результате.

– Раскрепостил? Что конкретно он сделал?

– Когда новый тренер приходит, как правило, команда всегда первые три‑четыре игры показывает хороший результат. Бывают исключения.

– Про игру с «Пари НН» я так сказать не могу.

– Конечно, бывают разные истории. Но если брать истории топ‑клубов, практически всегда так происходит. Это тоже сыграло.

Раскрепостились. Новый тренер, новые эмоции. Какие‑то изменения в быту: завтраки те же, позже заезды. Мелочь, но приятно.