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    Зобнин объяснил успехи «Спартака» при Слишковиче

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин оценил работу экс-тренера команды Владимира Слишковича.

    • Босниец возглавил «красно-белых» 14 апреля вместо уволенного Гильермо Абаскаля.
    • Спартаковцы при нем ни разу не проиграли в РПЛ и финишировали на 5-м месте.
    • Слишкович решил покинуть «Спартак» ради самостоятельной карьеры, его сменит Деян Станкович.

    – Слишкович только раскрепостил вас или внес что‑то в игровой процесс?

    – Раскрепостил. Ребята отпустили всю ситуацию, те ребята, которые были злы на Абаскаля, отпустили ее, раскрепостились.

    Да и другие ребята раскрепостились. И, конечно, это сыграло большую роль в результате.

    – Раскрепостил? Что конкретно он сделал?

    – Когда новый тренер приходит, как правило, команда всегда первые три‑четыре игры показывает хороший результат. Бывают исключения.

    – Про игру с «Пари НН» я так сказать не могу.

    – Конечно, бывают разные истории. Но если брать истории топ‑клубов, практически всегда так происходит. Это тоже сыграло.

    Раскрепостились. Новый тренер, новые эмоции. Какие‑то изменения в быту: завтраки те же, позже заезды. Мелочь, но приятно.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (17)
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    VVM1964
    1717657516
    "– Раскрепостил. Ребята отпустили всю ситуацию, те ребята, которые были злы на Абаскаля, отпустили ее, раскрепостились." - ЧТД !!! Сливали по весне Абаскаля - отсюда и результаты команды ((( Даже нынешний состав Спартака ( учитывая состояния конкурентов ) позволял побороться за тройку ... Новому тренеру надо обратить, на это внимание, а от зачинщиков и смутьянов надо избавляться - желательно продать их в Зенит ! )))
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    JTherry
    1717657725
    "...те ребята, которые были злы на Абаскаля, отпустили ее, раскрепостились..." ..."злые ребята" - кэп и его дружок по Бей-беги зарплату ежемесячно получали, или только когда добрые были..? этим "злым ребятам" Абаскаль мешал в футбол играть и показывать своё мастерство, или чсв у каждого зашкалило так, что поражения Факелу, Уралу, Сочи, вылет из Кубка от Балтики не "разозлили" раскрепощённых ребят..? по-моему, от некоторых игроков Спартака, постоянно "злых" и получающих при этом ЗП под 2-2,5 лимона имеет избавляться, чтобы в раздевалке не было склок... может, их в других командах приведут в чувства, как того же Глушенкова, который в КС и Локо заиграл при лимите ЗП до лимона евро...)
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    СпорЦмен
    1717658672
    Раскрепостились? Да вы, тупо купили оставшиеся игры.
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    Cleaner
    1717659873
    Зобнин, в чем успехи то? В том, что Спартак ПРОКАКАЛ Балтике(!) и не попал в финал Кубка России? Ну РЖУ ни могу над болтунами из Спартака!!!...)))
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1717661669
    Какие там успехи? Соперники просто были дохлые. Хряки бледные середняки. Гыгыгы
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    andr45
    1717672228
    Вот и подтверждение моим предположениям, что ряд игроков под руководством бездари и мразии Джикии и при участии Слишковича «сливало» АБАСКАЛЯ. То есть интриганы и предатели клуба, получающие миллионы евро, за то, что чинно похаживаютпо зеленому полю одержали пиррову победу. Я всегда считал, считаю и буду считать, что всех этих джикий, денисовых, соболевых, зиньковских, литвиновых надо гнать из клуба с волчьими билетами по статьям полная утрата квалификации и 81 «УТРАТА ДОВЕРИЯ»
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