Агент Ткаченко похвалил «ПСЖ» за трансфер Сафонова

Футбольный агент Герман Ткаченко высказался о скором переходе вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».

Он похвалил парижский клуб за решение купить российского футболиста, несмотря на сложные отношения между РФ и Францией.

«ПСЖ» не может подтверждать переход до 10-го числа.

Это классный переход, я рад за Матвея, но это не тенденция. Снятие отмены русского футбола будет, когда Англия и Франция будут участвовать в сделках. Сегодня это практически или вообще невозможно.

Для «ПСЖ» это небольшие деньги. Плюс у них есть яйца, чтобы преодолевать тенденции и общественное мнение», – заявил Ткаченко.