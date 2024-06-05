Агент Ткаченко похвалил «ПСЖ» за трансфер Сафонова

Футбольный агент Герман Ткаченко высказался о скором переходе вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».
Он похвалил парижский клуб за решение купить российского футболиста, несмотря на сложные отношения между РФ и Францией.
«ПСЖ» не может подтверждать переход до 10-го числа.
Это классный переход, я рад за Матвея, но это не тенденция. Снятие отмены русского футбола будет, когда Англия и Франция будут участвовать в сделках. Сегодня это практически или вообще невозможно.
Для «ПСЖ» это небольшие деньги. Плюс у них есть яйца, чтобы преодолевать тенденции и общественное мнение», – заявил Ткаченко.
- 25-летний Сафонов – воспитанник «Краснодара».
- За главную команду южан он провел 175 матчей и пропустил 208 голов.
- «ПСЖ» заплатит за голкипера 20 млн евро с учетом бонусов и подпишет с ним контракт до 2029 года.