Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    Агент Ткаченко похвалил «ПСЖ» за трансфер Сафонова

    Футбольный агент Герман Ткаченко высказался о скором переходе вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».

    Он похвалил парижский клуб за решение купить российского футболиста, несмотря на сложные отношения между РФ и Францией.

    «ПСЖ» не может подтверждать переход до 10-го числа.

    Это классный переход, я рад за Матвея, но это не тенденция. Снятие отмены русского футбола будет, когда Англия и Франция будут участвовать в сделках. Сегодня это практически или вообще невозможно.

    Для «ПСЖ» это небольшие деньги. Плюс у них есть яйца, чтобы преодолевать тенденции и общественное мнение», – заявил Ткаченко.

    • 25-летний Сафонов – воспитанник «Краснодара».
    • За главную команду южан он провел 175 матчей и пропустил 208 голов.
    • «ПСЖ» заплатит за голкипера 20 млн евро с учетом бонусов и подпишет с ним контракт до 2029 года.

    Новости по теме
    Карпин: «На днях Сафонов станет игроком «ПСЖ»
    Нигматуллин оценил перспективы Сафонова в «ПСЖ»
    Самые дорогие футболисты РПЛ 9
    Источник: «Это футбол, брат!»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.06.2024 23:41
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    subbotaspartak
    1717650059
    У нас в пригороде есть Сафоновская птицеферма... и яйца
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+