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    Стала известна зарплата Моуринью в «Фенербахче»

    Появились финансовые подробности контракта Жозе Моуринью с «Фенербахче».

    Турецкий клуб в отчете для инвесторов указал зарплату нового главного тренера.

    Португальцу будут платить 10,5 миллиона евро в год.

    Перед Моуринью поставлена задача выиграть чемпионат Турции. «Фенербахче» не становился чемпионом страны с 2014 года.

    • Тренера назначили 2 июня.
    • Он впервые с 2004 года будет работать за пределами топ-5 лиг Европы.
    • «Фенербахче» в прошедшем сезоне набрал 99 очков в 38 турах, но стал только вторым в турецкой Суперлиге.

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    Источник: ESPN

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    05.06.2024 22:57
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    Комментарии (3)
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    СпорЦмен
    1717620813
    Будут платить турецким невкусными сладостями.
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