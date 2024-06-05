Стала известна зарплата Моуринью в «Фенербахче»

Появились финансовые подробности контракта Жозе Моуринью с «Фенербахче».
Турецкий клуб в отчете для инвесторов указал зарплату нового главного тренера.
Португальцу будут платить 10,5 миллиона евро в год.
Перед Моуринью поставлена задача выиграть чемпионат Турции. «Фенербахче» не становился чемпионом страны с 2014 года.
- Тренера назначили 2 июня.
- Он впервые с 2004 года будет работать за пределами топ-5 лиг Европы.
- «Фенербахче» в прошедшем сезоне набрал 99 очков в 38 турах, но стал только вторым в турецкой Суперлиге.