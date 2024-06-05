Нигматуллин оценил перспективы Сафонова в «ПСЖ»

Руслан Нигматуллин высказался о предстоящем трансфере вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».

«От таких предложений не отказываются, это прекрасный шанс играть в одном из лучших клубов Европы.

Пусть там серьезная конкуренция, но он самодостаточный вратарь, который может показать себя.

Доннарумма не самый стабильный вратарь сейчас», – считает Нигматуллин.