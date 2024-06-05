Нигматуллин оценил перспективы Сафонова в «ПСЖ»

Руслан Нигматуллин высказался о предстоящем трансфере вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».
«От таких предложений не отказываются, это прекрасный шанс играть в одном из лучших клубов Европы.
Пусть там серьезная конкуренция, но он самодостаточный вратарь, который может показать себя.
Доннарумма не самый стабильный вратарь сейчас», – считает Нигматуллин.
- 25-летний Сафонов – воспитанник «Краснодара».
- За главную команду южан он провел 175 матчей и пропустил 208 голов.
- «ПСЖ» заплатит за голкипера 20 млн евро с учетом бонусов и подпишет с ним контракт до 2029 года.