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    Зобнин назвал лидеров раздевалки «Спартака»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин выделил одноклубников, имеющих влияние в раздевалке.

    – Лидерство происходит естественным путем. Сейчас я уже стараюсь молодым ребятам подсказывать, своим примером где‑то показывать, чтобы они смотрели.

    Лидерство уже есть. Может быть, хотелось бы больше каких‑то лидерских качеств.

    – Ты и Селихов – деды?

    – Да. Еще Чернов и Зиньковский. Дед Зиньковский, представляешь (смеется)?

    – Нет. Кажется, он только‑только из юношеского футбола пришел. Это – дополнительная мера ответственности? Я не про капитанскую повязку.

    – Она [ответственность] уже и была. Я уже был практически самым возрастным футболистом. Она была и никуда не денется. Возможно, станет больше. А может, и нет.

    – Сейчас же у тебя должно быть и лидерство в раздевалке?

    – Должно быть. В раздевалке у нас в «Спартаке» давно было уже так: у нас есть четыре‑пять человек (Бабич тоже), которые имеют какое‑то влияние, это всe старшие ребята, кто долго в команде.

    – Ты не про тех, кто музыку ставит?

    – Нет (смеется). Мы им говорим ставить. Лидерство и было всегда. Всe, что от меня зависит, что я могу максимально дать команде, я отдаю.

    Ребята – те же Селихов, Бабич, Чернов, Максименко – стараются помогать. Все это стараются делать. И я в том числе.

    Не надо меня отделять от команды. Мы все, пять‑шесть человек, стараемся держать команду и раздевалку.

    • Спартаковцы финишировали на 5-м месте в РПЛ.
    • 30-летний Зобнин в клубе с 2016 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.06.2024 21:21
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    Комментарии (11)
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    ...уефан
    1717612295
    ...во, блдь, куда ни плюнь, одни лидеры в раздевалке, за пивом не кого послать. На поле своё лидерство доказывать нужно...
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    СпорЦмен
    1717614310
    Лидерство в раздевалке срамтака происходит естественным путём, через задницу!
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    WE ARE FOR PETER
    1717621064
    Прогон очередной!) в свинарнике один лидер и это Зарема
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    alll-333
    1717647287
    Дедовщина процветает ..
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