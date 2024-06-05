Зобнин назвал лидеров раздевалки «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин выделил одноклубников, имеющих влияние в раздевалке.

– Лидерство происходит естественным путем. Сейчас я уже стараюсь молодым ребятам подсказывать, своим примером где‑то показывать, чтобы они смотрели.

Лидерство уже есть. Может быть, хотелось бы больше каких‑то лидерских качеств.

– Ты и Селихов – деды?

– Да. Еще Чернов и Зиньковский. Дед Зиньковский, представляешь (смеется)?

– Нет. Кажется, он только‑только из юношеского футбола пришел. Это – дополнительная мера ответственности? Я не про капитанскую повязку.

– Она [ответственность] уже и была. Я уже был практически самым возрастным футболистом. Она была и никуда не денется. Возможно, станет больше. А может, и нет.

– Сейчас же у тебя должно быть и лидерство в раздевалке?

– Должно быть. В раздевалке у нас в «Спартаке» давно было уже так: у нас есть четыре‑пять человек (Бабич тоже), которые имеют какое‑то влияние, это всe старшие ребята, кто долго в команде.

– Ты не про тех, кто музыку ставит?

– Нет (смеется). Мы им говорим ставить. Лидерство и было всегда. Всe, что от меня зависит, что я могу максимально дать команде, я отдаю.

Ребята – те же Селихов, Бабич, Чернов, Максименко – стараются помогать. Все это стараются делать. И я в том числе.

Не надо меня отделять от команды. Мы все, пять‑шесть человек, стараемся держать команду и раздевалку.