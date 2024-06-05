Зобнин рассказал об эмоциях от ухода Джикии из «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин сообщил, что сильно расстроился из‑за ухода из команды ее бывшего капитана Георгия Джикии.
– Справедливо ли поступили с Георгием?
– Наверное, нужно у Джикии спросить, прежде всего.
– Ты вице‑капитан в этом клубе…
– Я многих моментов не знаю. Кроме Георгия из футболистов никто не знает, как он общался с руководством, как руководство общалось с ним, что они друг другу обещали. Я не могу сказать, справедливо или нет, потому что я не Джикия.
С ним мы провели вместе сколько? Семь‑восемь лет, наверное. Конечно, расстройство намного больше, чем со Слишковичем, потому что тренер провел два года в команде, а с Джикой я прошел весь путь в «Спартаке». Он пришел на полгода попозже, чем я. Я очень сильно расстроен! Мне жалко, что такая ситуация произошла вообще.
- 30-летний Джикия в минувшем сезоне провел 12 матчей за «Спартак».
- Он выступал за клуб с 2017 по 2024 годы.
- 30-летний Зобнин играет за «Спартак» с 2016 года.