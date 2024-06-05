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    Зобнин рассказал об эмоциях от ухода Джикии из «Спартака»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин сообщил, что сильно расстроился из‑за ухода из команды ее бывшего капитана Георгия Джикии.

    – Справедливо ли поступили с Георгием?

    – Наверное, нужно у Джикии спросить, прежде всего.

    – Ты вице‑капитан в этом клубе…

    – Я многих моментов не знаю. Кроме Георгия из футболистов никто не знает, как он общался с руководством, как руководство общалось с ним, что они друг другу обещали. Я не могу сказать, справедливо или нет, потому что я не Джикия.

    С ним мы провели вместе сколько? Семь‑восемь лет, наверное. Конечно, расстройство намного больше, чем со Слишковичем, потому что тренер провел два года в команде, а с Джикой я прошел весь путь в «Спартаке». Он пришел на полгода попозже, чем я. Я очень сильно расстроен! Мне жалко, что такая ситуация произошла вообще.

    • 30-летний Джикия в минувшем сезоне провел 12 матчей за «Спартак».
    • Он выступал за клуб с 2017 по 2024 годы.
    • 30-летний Зобнин играет за «Спартак» с 2016 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.06.2024 12:33
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    Комментарии (10)
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    SLADE2019
    1717580368
    Шел бы и ты следом. Вот это точно справедливо было бы.
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    СпорЦмен
    1717580877
    Лучшее влагалище это попа у товарища -это дивиз срамтака и его болельщиков. Конечно он расстроен, ушло любимое влагалище!
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