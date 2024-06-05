Зобнин рассказал об эмоциях от ухода Джикии из «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин сообщил, что сильно расстроился из‑за ухода из команды ее бывшего капитана Георгия Джикии.

– Справедливо ли поступили с Георгием?

– Наверное, нужно у Джикии спросить, прежде всего.

– Ты вице‑капитан в этом клубе…

– Я многих моментов не знаю. Кроме Георгия из футболистов никто не знает, как он общался с руководством, как руководство общалось с ним, что они друг другу обещали. Я не могу сказать, справедливо или нет, потому что я не Джикия.

С ним мы провели вместе сколько? Семь‑восемь лет, наверное. Конечно, расстройство намного больше, чем со Слишковичем, потому что тренер провел два года в команде, а с Джикой я прошел весь путь в «Спартаке». Он пришел на полгода попозже, чем я. Я очень сильно расстроен! Мне жалко, что такая ситуация произошла вообще.