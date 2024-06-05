В «Пари НН» попробуют подписать Дзюбу

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин хочет видеть Артема Дзюбу в «Пари НН», сообщил телеграм-канал «Мутко против». При этом отмечается, что, по одной из версий, именно он заблокировал переход футболиста в команду в прошлом году.
«Официальных переговоров еще нет. Дело в том, что несмотря на то, что политическое согласование уже получено, теперь многое зависит от совета директоров – на нем будет обсуждаться бюджет клуба и решаться есть ли у нижегородцев деньги на футболиста.
К слову, у самого футболиста, помимо «Нижнего Новгорода», есть несколько вариантов продолжения карьеры в РПЛ», – говорится в сообщении.
- Ранее генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов говорил, что нестоит исключать вариант с приглашением Дзюбы в команду.
- В минувшем сезоне 35-летний форвард выступал за «Локомотив», провел 26 матчей, забил 4 гола, отдал 4 передачи.