В «Пари НН» попробуют подписать Дзюбу

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин хочет видеть Артема Дзюбу в «Пари НН», сообщил телеграм-канал «Мутко против». При этом отмечается, что, по одной из версий, именно он заблокировал переход футболиста в команду в прошлом году.

«Официальных переговоров еще нет. Дело в том, что несмотря на то, что политическое согласование уже получено, теперь многое зависит от совета директоров – на нем будет обсуждаться бюджет клуба и решаться есть ли у нижегородцев деньги на футболиста.

К слову, у самого футболиста, помимо «Нижнего Новгорода», есть несколько вариантов продолжения карьеры в РПЛ», – говорится в сообщении.