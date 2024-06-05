Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    В «Пари НН» попробуют подписать Дзюбу

    Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин хочет видеть Артема Дзюбу в «Пари НН», сообщил телеграм-канал «Мутко против». При этом отмечается, что, по одной из версий, именно он заблокировал переход футболиста в команду в прошлом году.

    «Официальных переговоров еще нет. Дело в том, что несмотря на то, что политическое согласование уже получено, теперь многое зависит от совета директоров – на нем будет обсуждаться бюджет клуба и решаться есть ли у нижегородцев деньги на футболиста.

    К слову, у самого футболиста, помимо «Нижнего Новгорода», есть несколько вариантов продолжения карьеры в РПЛ», – говорится в сообщении.

    • Ранее генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов говорил, что нестоит исключать вариант с приглашением Дзюбы в команду.
    • В минувшем сезоне 35-летний форвард выступал за «Локомотив», провел 26 матчей, забил 4 гола, отдал 4 передачи.

    Новости по теме
    Галактионов оценил полтора года Дзюбы в «Локо» 2
    Канчельскис оценил перспективы Дзюбы после ухода из «Локомотива» 1
    Глава «Локомотива» прокомментировал уход Дзюбы из клуба
    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.06.2024 12:01
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    acor94
    1717578853
    Как будто у губернатора нет других проблем, кроме как искать игроков для команды?))
    Ответить
    ...уефан
    1717583246
    ...да хорош уже, Артёмка!)...
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+