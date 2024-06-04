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    Дивеев одним словом охарактеризовал сезон ЦСКА

    Защитник ЦСКА Игорь Дивеев подвел итоги сезона-2023/24 для своей команды.

    «По сезону могу сказать – не скажу, что слабый, и не скажу, что средний. Понятно, что мы должны быть в тройке.

    И мы много очков потеряли на последних минутах, очень много игр сыграли вничью. Я не знаю, почему такой сезон. Странный сезон.

    Ничего другого не могу сказать. Когда я был на травме, мы выигрывали у «Факела» 1:0, ни одного момента у наших ворот. На 90+1-й пропускаем – 1:1.

    Поэтому очень странный сезон. Один из плюсов – что мы ни разу не проиграли «Зениту», – сказал Дивеев.

    • ЦСКА финишировал в РПЛ на 6-м месте.
    • В Фонбет Кубке России армейцы дошли до финала Пути РПЛ.
    • После окончания сезона клуб уволил главного тренера Владимира Федотова.

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.06.2024 23:11
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