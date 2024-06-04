Глушаков назвал страну, в которой хочет продолжить карьеру

Экс-спартаковец Денис Глушаков заявил, что больше не собирается выступать за границей.

– Какие планы дальше?

– Играть в футбол. Сейчас еще съезжу посмотреть на сборную, у жены – Суперкубок. Заеду в Миллерово обязательно. А потом – буду ждать предложения.

Думаю, играть готов только в России, больше никуда не поеду. А дальше видно будет. Желание попылить у меня есть: Первая лига, Вторая – готов играть. Но за границу не поеду больше.

– Если поедете на сборную России (на игру со сборной Белоруссии), не хотите попросить Карпина снова пройти сбор с «Ростовом»?

– Нет, зачем? Этого точно не будет. Мы поговорили, всe решили. В «Ростов» не поеду тренироваться. Только если позовут играть.