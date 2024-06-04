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    Глушаков назвал страну, в которой хочет продолжить карьеру

    Экс-спартаковец Денис Глушаков заявил, что больше не собирается выступать за границей.

    – Какие планы дальше?

    – Играть в футбол. Сейчас еще съезжу посмотреть на сборную, у жены – Суперкубок. Заеду в Миллерово обязательно. А потом – буду ждать предложения.

    Думаю, играть готов только в России, больше никуда не поеду. А дальше видно будет. Желание попылить у меня есть: Первая лига, Вторая – готов играть. Но за границу не поеду больше.

    – Если поедете на сборную России (на игру со сборной Белоруссии), не хотите попросить Карпина снова пройти сбор с «Ростовом»?

    – Нет, зачем? Этого точно не будет. Мы поговорили, всe решили. В «Ростов» не поеду тренироваться. Только если позовут играть.

    • Глушакову в январе исполнилось 37 лет.
    • Его последний клуб – армянский «Урарту».
    • До этого полузащитник играл только в России.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.06.2024 22:33
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    Комментарии (3)
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    The only one
    1717554312
    Помоги Факелу
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    ЗаЖиМ
    1717566975
    Твоя страна навсегда Миллерово
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    zigbert
    1717570473
    Вообще то пора начинать тренерскую карьеру.
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