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    • Почеттино попрощался с «Челси» через две недели после увольнения

    Почеттино попрощался с «Челси» через две недели после увольнения

    Экс-тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказал слова благодарности в адрес лондонского клуба, откуда его уволили 21 мая.

    • Аргентинца сменил Энцо Мареска.
    • Почеттино провел в «Челси» год.
    • Под его руководством команда финишировала на 6-м месте в АПЛ.
    • Контракт тренера был рассчитан до лета 2025-го, поэтому ему положена компенсация.

    «Владельцам, спортивным директорам – мы ценим возможность вернуться в Премьер-лигу и работать в этом великом клубе. И спасибо за поддержку, которую вы нам оказали. А также всем игрокам, персоналу и болельщикам – спасибо.

    Мы понимаем, как важен для вас этот футбольный клуб, и поэтому мы так усердно работаем, чтобы создать такой «Челси», которым вы сможете гордиться.

    Я очень доволен тем уровнем, которого достигла команда, и тем, насколько усердно игроки и персонал работали над повышением своих стандартов. Они заслуживают огромной похвалы, и я надеюсь, что вы тоже почувствовали это по их игре на поле.

    Мы знаем, что были взлеты и падения, но мы всегда верили в эту команду и в то, что мы добьемся стабильности.

    Я верю, что опыт этого сезона и большие улучшения, которых мы добились, сделают игроков сильнее в будущем. Было очень приятно работать со всеми ними, и мы ценим те крепкие связи, которые мы создали за последний год.

    Я хочу пожелать всем вам всего наилучшего в следующем сезоне и в дальнейшем», – написал Почеттино в соцсетях.

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.06.2024 22:22
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