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    • Пономарев оскорбительно высказался о качестве российского футбола

    Пономарев оскорбительно высказался о качестве российского футбола

    Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев недоволен уровнем российского футбола.

    «У нас российский футбол сейчас бедный и безобразный. Настолько упали с нашим футболом, что уже ниже некуда. Противно смотреть уже! У нас есть три футболиста: Головин, Захарян и Миранчук, а остальные – это мишура какая-то.

    На поле у нас – мышиная возня. Мяч передают друг другу. И что? Где быстрые проходы, контратаки? Мутотень!» – сказал Пономарeв.

    • Пономарев в 1960-е годы провел более 100 матчей за ЦСКА.
    • По окончании футбольной карьеры уроженец Москвы стал военным, получил звание подполковника.
    • ЦСКА не брал РПЛ с 2016 года.

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    Источник: Legalbet

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    04.06.2024 20:58
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    Комментарии (1)
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    САДЫЧОК
    1717532380
    Старый пердун! По мне перечисленные им футболисты обычные средние футболисты.
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