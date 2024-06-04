Пономарев оскорбительно высказался о качестве российского футбола

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев недоволен уровнем российского футбола.

«У нас российский футбол сейчас бедный и безобразный. Настолько упали с нашим футболом, что уже ниже некуда. Противно смотреть уже! У нас есть три футболиста: Головин, Захарян и Миранчук, а остальные – это мишура какая-то.

На поле у нас – мышиная возня. Мяч передают друг другу. И что? Где быстрые проходы, контратаки? Мутотень!» – сказал Пономарeв.