Степашин: «Даже главный фанат «Спартака» Лавров в 30-м туре РПЛ болел за «Динамо»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин рассказал, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров болел за динамовцев в 30-м туре РПЛ.

«Динамо» в 30-м туре уступило «Краснодару» (0:1).

В случае непроигрыша москвичи стали бы чемпионами.

«Динамо» с 1976 года не становилось чемпионом.

«Победы «Динамо» хотели все. Даже главный болельщик «Спартака» Сергей Викторович Лавров позвонил мне и сказал: «Сергей, ты знаешь, я буду болеть за «Динамо».

Вся страна болела за «Динамо». Но, к сожалению, получилось то самое третье место. Хотя скажи мне это месяца три назад, когда мы проиграли три матча подряд, посчитал бы, что третье место – это не так уж и плохо. Поэтому у меня сдвоенные чувства.

С одной стороны, бронзовые медали. С другой стороны, до чемпионства было полшага, даже меньше. Поэтому, конечно, большая часть болельщиков очень расстроилась», – сказал Степашин.