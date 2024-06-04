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    • Степашин: «Даже главный фанат «Спартака» Лавров в 30-м туре РПЛ болел за «Динамо»

    Степашин: «Даже главный фанат «Спартака» Лавров в 30-м туре РПЛ болел за «Динамо»

    Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин рассказал, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров болел за динамовцев в 30-м туре РПЛ.

    • «Динамо» в 30-м туре уступило «Краснодару» (0:1).
    • В случае непроигрыша москвичи стали бы чемпионами.
    • «Динамо» с 1976 года не становилось чемпионом.

    «Победы «Динамо» хотели все. Даже главный болельщик «Спартака» Сергей Викторович Лавров позвонил мне и сказал: «Сергей, ты знаешь, я буду болеть за «Динамо».

    Вся страна болела за «Динамо». Но, к сожалению, получилось то самое третье место. Хотя скажи мне это месяца три назад, когда мы проиграли три матча подряд, посчитал бы, что третье место – это не так уж и плохо. Поэтому у меня сдвоенные чувства.

    С одной стороны, бронзовые медали. С другой стороны, до чемпионства было полшага, даже меньше. Поэтому, конечно, большая часть болельщиков очень расстроилась», – сказал Степашин.

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    Источник: «Московский комсомолец»

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    04.06.2024 20:15
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    Комментарии (17)
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    VPERDIV SPARTAK
    1717521729
    Хряк и мусор одно и тоже) тоже мне,даже главнюк Спартака болел за ментов))) умора просто )) умылись и закройтесь !Читаем Зенит Чемпион!
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    Barmaleushka
    1717526172
    Получается "фсястрана" супротив Краснодара . Ну это реально позор !
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    edw7777
    1717526545
    По-моему какие-нибудь Сережка с Малой Бронной или Витька с Моховой намного главнее этого «главного»
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    BAIv
    1717529848
    Московская мафия за своих!
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    VVM1964
    1717535493
    " Вся страна болела за «Динамо» "... Да что там Лавров - ДАЖЕ Я болел в последнем туре за Динамо, но надо же было так обосраться ... (((
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    Иван Петров 1986
    1717573997
    Так все нормальные за Динамо болели. Всем надоели блохастые и вонючие.
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