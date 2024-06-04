Андрей Мостовой: «В следующем сезоне «Зенит» будет максимально мотивирован – все понимают, как это важно для Миллера»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился ожиданиями от следующего сезона.

«Думаю, мы в этом сезоне стали опытнее, потому что мы первый раз так боролись до последнего тура. Нельзя больше совершать таких ошибок и терять мотивацию. Думаю, в столетие клуба мы станем сильнее. Все понимают, как это важно для Алексея Борисовича Миллера. В этом году все максимально мотивированы будут. Хотят попасть в Книгу рекордов России.

Команда станет опытнее. Ребята, что пришли зимой, хорошо влились. Точечные усиления ещe будут. Сейчас ещe народ из аренды придeт. Они тоже команду усилят», – сказал Мостовой.