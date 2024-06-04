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    • Андрей Мостовой: «В следующем сезоне «Зенит» будет максимально мотивирован – все понимают, как это важно для Миллера»

    Андрей Мостовой: «В следующем сезоне «Зенит» будет максимально мотивирован – все понимают, как это важно для Миллера»

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился ожиданиями от следующего сезона.

    «Думаю, мы в этом сезоне стали опытнее, потому что мы первый раз так боролись до последнего тура. Нельзя больше совершать таких ошибок и терять мотивацию. Думаю, в столетие клуба мы станем сильнее. Все понимают, как это важно для Алексея Борисовича Миллера. В этом году все максимально мотивированы будут. Хотят попасть в Книгу рекордов России.

    Команда станет опытнее. Ребята, что пришли зимой, хорошо влились. Точечные усиления ещe будут. Сейчас ещe народ из аренды придeт. Они тоже команду усилят», – сказал Мостовой.

    • «Зенит» выиграл 6 последних сезонов РПЛ.
    • Ранее такое удавалось только «Спартаку».
    • Сезон стартует для «Зенита» 13 июля встречей за OLIMPBET-Суперкубок России по футболу против «Краснодара».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.06.2024 19:36
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    Комментарии (18)
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    ...уефан
    1717519707
    ...марионетки обещают в усладу Карабасу, показать умопомрачительный театральный сезон...
    Ответить
    Иван Петров 1986
    1717519722
    Будут бабки от миллера - будет мотивирован, а не будут...
    Ответить
    Barmaleushka
    1717520683
    Рылам уже стыдно свой ромбик , поэтому они зенитовскую "стрелку" себе лепят (хотят к славе примазаться ).
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    ESC-Russia-google
    1717522381
    Идеальным подарком на столетие для вас будет сезон без трофеев!
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    NewLife
    1717523987
    Дурачок раскудахтался и раскрыл все секреты Полишинеля. Что важно для руководителя крупной гос компании ? Оказывается - результаты футбольного клуба, которому эта убыточная гос компания платит миллионы на содержание иностранных игроков.
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    WILDLING_HRUNDEL
    1717524103
    Зенит и без спартаковских соплей чемпионом есть был и будет
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    timon2401
    1717524618
    Не для болельщиков)))) для Миллера.. Всё этим сказано..
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    Инокентий
    1717598162
    Срам спартаку!!!
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