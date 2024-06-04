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    Мбаппе прокомментировал трансфер в «Реал»

    Новичок «Реала» Килиан Мбаппе высказался о своем трансфере.

    «Я чувствую облегчение. Я пришел в «Реал» с чувством глубокого смирения, это самый большой клуб в мире. Я хочу поблагодарить президента Флорентино Переса. Он доверял мне с первого дня переговоров.

    Я счастлив. Я очень счастлив, что вы можете видеть улыбку на моем лице. Счастливый игрок может выступать намного лучше. Я буду играть за клуб своей мечты. Я пробуду в «Реале» минимум пять лет», – сказал Мбаппе.

    • Вчера мадридский клуб официально объявил о переходе форварда.
    • Мбаппе покинул «ПСЖ» на правах свободного агента.
    • «Реал» пытался подписать Мбаппе несколько лет.

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    Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо

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    04.06.2024 18:57
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