Мбаппе прокомментировал трансфер в «Реал»

Новичок «Реала» Килиан Мбаппе высказался о своем трансфере.

«Я чувствую облегчение. Я пришел в «Реал» с чувством глубокого смирения, это самый большой клуб в мире. Я хочу поблагодарить президента Флорентино Переса. Он доверял мне с первого дня переговоров.

Я счастлив. Я очень счастлив, что вы можете видеть улыбку на моем лице. Счастливый игрок может выступать намного лучше. Я буду играть за клуб своей мечты. Я пробуду в «Реале» минимум пять лет», – сказал Мбаппе.