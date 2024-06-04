Мбаппе прокомментировал трансфер в «Реал»

Новичок «Реала» Килиан Мбаппе высказался о своем трансфере.
«Я чувствую облегчение. Я пришел в «Реал» с чувством глубокого смирения, это самый большой клуб в мире. Я хочу поблагодарить президента Флорентино Переса. Он доверял мне с первого дня переговоров.
Я счастлив. Я очень счастлив, что вы можете видеть улыбку на моем лице. Счастливый игрок может выступать намного лучше. Я буду играть за клуб своей мечты. Я пробуду в «Реале» минимум пять лет», – сказал Мбаппе.
- Вчера мадридский клуб официально объявил о переходе форварда.
- Мбаппе покинул «ПСЖ» на правах свободного агента.
- «Реал» пытался подписать Мбаппе несколько лет.