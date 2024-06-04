Рабинер подтвердил, что «Зенит» работает по трансферу Соболева

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер поделился своей информацией насчет возможного трансфера Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».
«Разговаривал с человеком, близким к «Спартаку», спросил насчет Соболева и «Зенита». Ответ такой: «Нет дыма без огня».
Но больше пока – никаких деталей. То есть это, по крайней мере, не на пустом месте», – написал Рабинер.
- Сегодня РБК сообщил, что «Зенит» провел предварительные переговоры о трансфере Соболева с агентом игрока, но еще не обращался по этому поводу в «Спартак».
- В минувшем сезоне нападающий провел за красно-белых 34 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 9 голевых передач.
- Соболев в «Спартаке» 4,5 года.