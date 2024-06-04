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    • Рабинер подтвердил, что «Зенит» работает по трансферу Соболева

    Рабинер подтвердил, что «Зенит» работает по трансферу Соболева

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер поделился своей информацией насчет возможного трансфера Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

    «Разговаривал с человеком, близким к «Спартаку», спросил насчет Соболева и «Зенита». Ответ такой: «Нет дыма без огня».

    Но больше пока – никаких деталей. То есть это, по крайней мере, не на пустом месте», – написал Рабинер.

    • Сегодня РБК сообщил, что «Зенит» провел предварительные переговоры о трансфере Соболева с агентом игрока, но еще не обращался по этому поводу в «Спартак».
    • В минувшем сезоне нападающий провел за красно-белых 34 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 9 голевых передач.
    • Соболев в «Спартаке» 4,5 года.

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    Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера

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    04.06.2024 18:11
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    Комментарии (17)
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    Cleaner
    1717515573
    Кокорина - Фиорентине. Соболева - Зениту. Любит Спартак другим клубам СВИНЕЙ подложить!!!...)))
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    Desma
    1717516189
    У человека, близкого к «Спартаку» ЕГЭшное образование. Что касаемо дыма, то дым без огня бывает и сделать это очень просто. Для этого надо знать школьный курс химии. Очевидно одно, что у дыма есть свои причины: сам по себе он не появится! Вот и пытаются раскрутить давно засохшее бревно. Станковичу дельфины не нужны.
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    mamba9090909
    1717518037
    Дымит свинарник, а он дымит без огня, одна вонь.
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    FCSpartakM
    1717518787
    Чувак какой-то высказал свое мнение, Рабинер понял это по своему, СМИ уже трубят об интересе.
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    andr45
    1717520701
    Соболева в «Zenitе»! Зиньковского, Литвинова, Денисова впридачу)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1717522460
    Теперь каждый день будут утки летать про Зенит. Как никак самый популярный клуб России. Гыгыгы
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    Artemka444
    1717522498
    Это полено точно не нужно зениту!!
    Ответить
    qawzsexdr
    1717522533
    Нах он нужен
    Ответить
    edw7777
    1717526588
    Зенит, ты сошел с ума?
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    Sergey-Martinov-yandex
    1717592145
    И Промеса до кучи отмазать и выкупить.
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