«Такие рождаются раз в 100 лет»: агент сравнил Тюкавина со Стрельцовым

Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, оценил талант футболиста.

– Сколько приходится незаигравших футболистов на одного выстрелившего вроде Тюкавина?

– Мы же не дровами торгуем и не помидоры выращиваем. Я хочу, чтобы каждый мой клиент сказал детям, что играл не зря. Футболистов у нас полстраны, а игроков можно на пальцах руки пересчитать.

– Траты на скольких игроков могут отбить траты на одного Тюкавина?

– Такие, как Тюкавин, рождаются раз в 100 лет. Мы постоянно делаем траты на игроков. Благодаря моему агентству, многие ребята не ушли в подворотни и не подсели на наркотики.

– Вы застали уже несколько различных поколений игроков. Кого вам Тюкавин напоминает из бомбардиров «Динамо» прошлых лет? Игоря Симутенкова? Олега Терeхина?

– Я думаю, что Костя поинтереснее Терeхина будет. Похож на Эдуарда Стрельцова, но если прям напоминает, то назову Кокорина в его лучшие годы.