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    • «Такие рождаются раз в 100 лет»: агент сравнил Тюкавина со Стрельцовым

    «Такие рождаются раз в 100 лет»: агент сравнил Тюкавина со Стрельцовым

    Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, оценил талант футболиста.

    – Сколько приходится незаигравших футболистов на одного выстрелившего вроде Тюкавина?

    – Мы же не дровами торгуем и не помидоры выращиваем. Я хочу, чтобы каждый мой клиент сказал детям, что играл не зря. Футболистов у нас полстраны, а игроков можно на пальцах руки пересчитать.

    – Траты на скольких игроков могут отбить траты на одного Тюкавина?

    – Такие, как Тюкавин, рождаются раз в 100 лет. Мы постоянно делаем траты на игроков. Благодаря моему агентству, многие ребята не ушли в подворотни и не подсели на наркотики.

    – Вы застали уже несколько различных поколений игроков. Кого вам Тюкавин напоминает из бомбардиров «Динамо» прошлых лет? Игоря Симутенкова? Олега Терeхина?

    – Я думаю, что Костя поинтереснее Терeхина будет. Похож на Эдуарда Стрельцова, но если прям напоминает, то назову Кокорина в его лучшие годы.

    • 21-летний Тюкавин – воспитанник «Динамо».
    • Нападающий в этом сезоне забил 17 голов и сделал 10 ассистов в 38 матчах.
    • Его признали лучшим игроком и форвардом РПЛ-2023/24, а также автором самого красивого гола.

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    Источник: Metaratings

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    04.06.2024 17:26
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    Комментарии (12)
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    Spartak_forv@
    1717512806
    Несите стулья..проверим
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    Artemka444
    1717512924
    Что за бред!!! Агенты это циркачи и балаболы!!!
    Ответить
    The only one
    1717515186
    Тюкавин лучший!!!
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    Цугундeр
    1717515659
    "Такие, как Тюкавин, рождаются раз в 100 лет.") Агенты Сафоновы вообще не рождаются. От них сияние исходит .
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    Mirak92
    1717515760
    Сравнили х...й и палец.сезонов 5 поиграет на уровне ,сравнивайте
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    O-kolesov
    1717518042
    А сколько лет агенту Сафонову, что он сравнивает с Стрельцовым.
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    andr45
    1717519020
    Думаю, что дилетант Сафонов погорячился) Протасов 35 голов в1985 г. Симонян 34 голов голов в1950 г. Копаев 27 голов в 1963 г. Старухин 26 голов в 1979 г. ТЮКАВИН 15 голов в 2023,2024
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    andr45
    1717520066
    Достижения ЭДУАРДА АНАТОЛЬЕВИЧА СТРЕЛЬЦОВА Олимпийский чемпион1956 г. Золотой мяч France Football: 13-е место в 19 лет (1956) 7-е место в 20 лет (1957) Чемпион СССР Обладатель Кубка СССР Обладатель серебряных и бронзовых медалей чемпионата СССР В списке 33-х лучших футболистов сезона в СССР — 7 раз, в том числе: № 1 (1955—1957, 1965, 1967 и 1968) № 2 (1966) Футболист года в СССР: 1967 и 1968 годы Достижения ТЮКАВИНА Бронзовый призёр чемпионата России (2): 2021/22, 2023/24
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    Suvorov71
    1717522287
    Ну ты батенька махнул, посмотри историю
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    ягуар1979
    1717530934
    куда ему до стрельцова это легендарный нападающий тоже мне сравнил))))
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