Агент дал гарантию, что Тюкавин в России будет выступать только за «Динамо»

Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, заверил, что игрок не перейдет в «Зенит».
«Есть предложения от 15-16 клубов, раскрывать не буду.
«Зенит»? Давайте скажу так, и тема закроется: в России мы ни в один клуб не перейдeм. «Зенит» может нам предложить зарплату 5 миллионов евро в год, и я тебе гарантирую: мы туда не поедем.
В России только «Динамо», либо нигде. Следующий клуб станет только европейским», – сказал Сафонов.
- 21-летний Тюкавин – воспитанник «Динамо».
- Нападающий в этом сезоне забил 17 голов и сделал 10 ассистов в 38 матчах.
- Его признали лучшим игроком и форвардом РПЛ-2023/24, а также автором самого красивого гола.