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    • Агент дал гарантию, что Тюкавин в России будет выступать только за «Динамо»

    Агент дал гарантию, что Тюкавин в России будет выступать только за «Динамо»

    Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, заверил, что игрок не перейдет в «Зенит».

    «Есть предложения от 15-16 клубов, раскрывать не буду.

    «Зенит»? Давайте скажу так, и тема закроется: в России мы ни в один клуб не перейдeм. «Зенит» может нам предложить зарплату 5 миллионов евро в год, и я тебе гарантирую: мы туда не поедем.

    В России только «Динамо», либо нигде. Следующий клуб станет только европейским», – сказал Сафонов.

    • 21-летний Тюкавин – воспитанник «Динамо».
    • Нападающий в этом сезоне забил 17 голов и сделал 10 ассистов в 38 матчах.
    • Его признали лучшим игроком и форвардом РПЛ-2023/24, а также автором самого красивого гола.

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    Источник: Metaratings

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    04.06.2024 16:11
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    Комментарии (4)
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    Suvorov71
    1717509183
    Ну это ты зря, что может быть через неделю. месяц, год или 5 лет, только Богу известно
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    VPERDIV SPARTAK
    1717509712
    Свежо питание да серется с трудом)
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    Ловкий Бубен
    1717510094
    Ишак, груженный золотом возьмет любую неприступную крепость
    Ответить
    evgevg13
    1717511940
    Дай бог, что не врет
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