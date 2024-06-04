Агент дал гарантию, что Тюкавин в России будет выступать только за «Динамо»

Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, заверил, что игрок не перейдет в «Зенит».

«Есть предложения от 15-16 клубов, раскрывать не буду.

«Зенит»? Давайте скажу так, и тема закроется: в России мы ни в один клуб не перейдeм. «Зенит» может нам предложить зарплату 5 миллионов евро в год, и я тебе гарантирую: мы туда не поедем.

В России только «Динамо», либо нигде. Следующий клуб станет только европейским», – сказал Сафонов.