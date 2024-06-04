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    Президент РФС высказался о кричалке про «Зенит»

    Президент РФС Александр Дюков сделал предположение о том, почему болельщики разных клубов скандируют кричалку: «Зенит» – позор российского футбола».

    – С чем вы связываете крики «Зенит» – позор российского футбола» на нескольких стадионах?

    – Ни в одном чемпионате не любят клубы, которые доминируют. Возьмем пример Франции, – все болельщики, которые следят за чемпионатом, кроме болельщиков «ПСЖ», негативно относятся к его гегемонии. То же самое происходит в Германии с «Баварией». Если вспомним 90-е годы в России, то что-то подобное было по отношению к «Спартаку».

    – Но я не помню, чтобы в России скандировали такую фразу по отношению к «Спартаку».

    – Скандирования бывали разные, в том числе и более жесткие. К счастью, культура боления с того момента выросла.

    – Видите в этой кричалке болельщиков запрос на справедливость – клуб богачей, приехав в Воронеж к бедной команде, не смог ее обыграть, а публика увидела, что «Зенит» тянет время.

    – Это футбол, который тем и прекрасен – когда более слабые отбирают очки или побеждают сильных. Помните победу «Рубина» над «Барселоной» –это не говорит о том, что надо разогнать «Барселону». Мы любим футбол за его непредсказуемость.

    • В прошедшем сезоне «Зенит» выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
    • Петербуржцы победили в РПЛ в шестой раз подряд.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    04.06.2024 14:57
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    Комментарии (57)
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    Spartak_forv@
    1717504834
    Кто о чем,а питерские о Спартаке.Даже когда вопрос разжевывают,как для ребенка,все равно в ответ что угодно,кроме слов по существу
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    Скай
    1717506584
    Гражданин пи Zдюков, не надо бла бла, народ все видит, и ежели он кричит, что бЗДИнит есть позор российского футбола, то так оно и есть.
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    VPERDIV SPARTAK
    1717509806
    Все верно ответил
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    VPERDIV SPARTAK
    1717510122
    Завидуют сектанты,визжат хрюкают без толку) а мы чемпионы в какой раз
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    FCSpartakM
    1717510507
    Спартак в 90е брал игроков из пердей страны и давал шанс им играть в еврокубках. А потом они уходили в Европу. Зенит занимается противоположным, превращают игроков в баночников и неликвид.
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    evgevg13
    1717512292
    Из всех высказываний в чате мне понравилось одно: руководство РФС- позор нашей страны. Трудно не согласиться...
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    Юрий70
    1717513463
    Самый богатый клуб.забирает у конкурентов лучших игроков.состав на две команды. тренер все время ноет,что короткая скамейка,а играют никак. По мне это ПОЗОР.
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    Barmaleushka
    1717515408
    Кидаться говном из зависти - вот это реально позорище .
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    Павелий
    1717517765
    А я помню, что году так в 1996 в Самаре то-ли на Ладе, то-ли на Крыльях стадион активно кричал "Спартак - чемпион". При этом местная команда играла не со Спартаком. Зениту такое достижение никогда не повторить.
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    Цугундeр
    1717518564
    Во Бомба рейтинг подняла..)
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