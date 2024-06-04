Президент РФС высказался о кричалке про «Зенит»

Президент РФС Александр Дюков сделал предположение о том, почему болельщики разных клубов скандируют кричалку: «Зенит» – позор российского футбола».

– С чем вы связываете крики «Зенит» – позор российского футбола» на нескольких стадионах?

– Ни в одном чемпионате не любят клубы, которые доминируют. Возьмем пример Франции, – все болельщики, которые следят за чемпионатом, кроме болельщиков «ПСЖ», негативно относятся к его гегемонии. То же самое происходит в Германии с «Баварией». Если вспомним 90-е годы в России, то что-то подобное было по отношению к «Спартаку».

– Но я не помню, чтобы в России скандировали такую фразу по отношению к «Спартаку».

– Скандирования бывали разные, в том числе и более жесткие. К счастью, культура боления с того момента выросла.

– Видите в этой кричалке болельщиков запрос на справедливость – клуб богачей, приехав в Воронеж к бедной команде, не смог ее обыграть, а публика увидела, что «Зенит» тянет время.

– Это футбол, который тем и прекрасен – когда более слабые отбирают очки или побеждают сильных. Помните победу «Рубина» над «Барселоной» –это не говорит о том, что надо разогнать «Барселону». Мы любим футбол за его непредсказуемость.